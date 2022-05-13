Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na sahip çıktı: 'Bilgim de vardı, onayım da vardı'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’un Karadeniz turuna yönelik tartışmalara ilişkin görüşlerini açıkladı.







Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey’in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisi gayet normal karşıladım" dedi.







"Trabzon’da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı" diyen Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey’in Karadeniz’de gördüğü ilgiden çok memnun oldum" dedi.





"BELEDİYE BAŞKANLARININ İŞLERİNE KİLİTLENMELERİ GEREKİYOR"

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunda ise görüşünü koruyan Kılıçdaroğlu, "Biz 6’lı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok" dedi ve şöyle devam etti:





"CHP’nin belediye başkanlarına gelince; belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum. Sosyal devlet ilkesini belediyelerimiz uyguluyor. İstihdam yaratıyorlar. Kimseyi rencide etmeden sosyal yardımlarını sürdürüyor. Bunun olumlu etkilerini de görüyoruz.”





“ERDOĞAN ‘BEN ADAYIM’ DEMEDİ”

Kılıçdaroğlu, muhalefetin adayının ne zaman belli olacağı yönündeki soruya ise, “Henüz zaman var. Bu soru bize soruluyor ama henüz Cumhur İttifakı’nın adayı da belli değil. Erdoğan ‘ben adayım’ demedi” yanıtını verdi.





"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ESAD’LA VE BM İLE TEMASA GEÇECEĞİZ"

CHP lideri, sığınmacılara ilişkin ise şunları söyledi:





“İktidara geldiğimizde Esad’la ve BM ile temasa geçeceğiz. Şam’a hemen büyükelçimizi atayacağız. Sığınmacıların geldikleri yerlere dönebilmeleri için can ve mal güvenliğini hem Şam yönetiminden hem de BM’den isteyeceğiz. Ayrıca bu bölgelerde savaşta tahrip olan yol, okul, köprü, konut gibi altyapı yatırımlarının yapılmasını sağlayacağız. Çoğunluğu Gaziantep’li olan iş adamlarımızın bu ülkedeki zarar gören fabrikalarını yeniden açarak iş ve istihdam sağlayacağız. Bu çalışmayı yürütürken de asla ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı yapmayacağız.”





Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sığınmacılar konusunda ifadelerini ise şöyle değerlendirdi:





“Erdoğan, Türkiye’yi yönetme kapasitesini kaybetti. Sorun çözen değil; sorunların altında ezile biri. Esen rüzgâra göre değişen biri. ‘Göndereceğim’ dediğinde alkış alıyorsa öyle diyor. ‘Göndermeyeceğim’ dediğinde alkış alacak bir ortamdaysa böyle diyor. Akılcılıktan çok uzak. Tamamen ‘duygusal’ konuşuyor. ‘Göndermeyeceğim’ derken Avrupa’ya, ‘Ben sığınmacıları tutuyorum. Bana destek olun, para gönderin’ mesajı yolluyor.”