Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan seçim kampanyası için brifing almış! /16 Ocak 2023 09:49

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan seçim kampanyası için brifing almış!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na brifing verdiği ortaya çıktı: "Cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı."

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. 

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dudullu-Bostancı metrosunun açılışını yaptıkları 6 Ocak'ın akşamında bir otelde gözlerden ırak bir toplantı yapıldı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ilkin CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bir araya geldi.

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın Başkanı Emrah Şahan ve İmamoğlu’nun danışmanı Gökhan Günaydın, 'seçim kampanyası makinesi' adı verilen, İstanbul’da son yerel seçimdeki kampanya modelini CHP’lilere anlattı.

İkinci toplantıya Kılıçdaroğlu katıldı. Bu kez sunumu İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu, sunumda, “Sayın genel başkanım, cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı” diyerek, modelini anlattı.

Bu model maliye, saha organizasyonu, Ar-Ge, siyasal iletişim, reklam, hukuk ve seçim güvenliği gibi birden çok ayaktan oluşuyor. Bu modelin işlemesi için en az 150 kişinin çalışması gerekiyor.
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