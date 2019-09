Kılıçdaroğlu: IMF ile görüşmelerimiz devam edecek

Kılıçdaroğlu, “IMF ile ilk görüşme değil. Türkiye’ye her geldiklerinde olur. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar. Anlattıkları şey, gizli kapaklı bir görüşme değil” dedi.







Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:







GİZLİ KAPAKLI BİR GÖRÜŞME DEĞİL: Uzun yıllar birlikte çalıştığım arkadaşım hayatını kaybetti. Bugün hayatın gerçeği ile karşılaştık. Allah rahmet eylesin diyoruz. IMF ile ilk görüşme değil. Türkiye’ye her geldiklerinde olur. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar. Anlattıkları şey, gizli kapaklı bir görüşme değil. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuyorlar. Ekonomik bağlantılı olan sivil toplum örgütleriyle de görüşüyorlar bu yeni bir şey değil.





AKŞENER’E KATILIYORUZ: (Akşener’in açıklamalarına) Akşener’in düşüncelerine katılıyoruz. Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulması lazım. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Dünyada itibarı sıfırlanan bir Türkiye var. Güçlerin bir kişinin elinde toplanan bir Türkiye var. Bırakın partileri bu ülkede huzur isteyen herkes bu düzenden rahatsız. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemi hiçbir yarar getirmedi. Türkiye bunu denedi, yaşadı ve gördü, bundan kurtulması lazım. Bu demek değildir ki eski sisteme dönelim.





İMAMOĞLU HER KURUŞUN HESABINI VEREN BİR BAŞKAN: (31 Mart seçimleri soruşturmaları) İstanbul seçimleri YSK tarafından siyasal baskının talepleri neticesinde yenilendi. O dönemde yapılan siyasal iktidar ‘acaba ben İstanbul’u nasıl vermem, ranttan 17 yıldır besleniyorum, nasıl sürdürürüm’ dedi. Ama İstanbullular buna izin vermedi. Sayın İmamoğlu her kuruşun hesabını veren bir belediye başkanı olacak, biz de takipçisi olacağız. Seçimin birinci etabını tamamladık. Yerel yönetimlerde özellikle Millet İttifakı önemli bir başarı elde etti. Sıra geldi ikinci etaba. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Biz her an seçim olacakmış gibi çalışıyoruz zaten. Demokrasi, düşünce özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi ortak paydamız var, bu payda çerçevesinde hep birlikte hareket ederiz. Her siyasi partinin farklı görüşleri olabilir ama belli konularda birlikte hareket ediyoruz. Bu birliğin Türkiye için yararı var. ”





MUTFAKTA YANGIN VAR: (Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Elbette seçilemeyecek. Yeter artık milletin yakasından düşmesi lazım. Enflasyon var, mutfakta yangın var, hangi yüzle milletin karşısına çıkıp ‘bana oy verin’ diyecek? Harcanan paraların hesabını veriyorlar mı?