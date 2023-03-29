Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesininde neler konuşuldu?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı ve 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan Muharrem İnce ile bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu ve İnce yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



"Bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi"



İnce şu açıklamayı yaptı:



"Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz."



Ortak basın açıklaması sonrasında İnce'nin Kılıçdaroğlu ile tokalaşması sırasında "Hoş geldiniz, güle güle" demesi dikkat çekti.