Kılıçdaroğlu İnce'yi dinlerken 'bu kadar insafsızlık olmaz' demiş

İnce ile ilgili kamuoyuna hiç açıklama yapmayan CHP liderinin, yakınlarına İnce ile ilgili sitem ettiği ileri sürüldü. Söz konusu iddia, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’dan geldi.







CHP’li isimlerle görüşen Sarıkaya “Kılıçdaroğlu ‘insafsızlık’ diyor” başlıklı bugünkü köşe yazısında, CHP genel başkanının İnce’nin açıklamalarının ardından yakın çevresine tepkisini dile getirdiğini yazdı. Kılıçdaroğlu’nun yakınındaki isimlere ulaştığını aktaran Sarıkaya, bazı isimlerin açıklamalarının ardından İnce’nin hemen disipline sevk edilmesini istediğini ancak CHP liderinin bunu “uygun görmediğini” ifade ettiğini kaydetti.





“Özellikle kendi posterlerinin seçim sürecinde İnce’den daha fazla yer aldığına yönelik iddiasına hayıflanmış. Parti yönetiminin seçilmemesi için gayret gösterdiğine, ekonomik destek vermediğine ilişkin sözlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirmiş” aktarımında bulunan Sarıkaya, Kılıçdaroğlu’nun ayrıca “Bu kadar insafsızlık olmaz” dediğini ileri sürdü.

Sarıkaya’nın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:





“KILIÇDAROĞLU: ÇOK HAKSIZLIK YAPTI”





“Kılıçdaroğlu o gün partinin önde gelen, eski yeni birçok ismi ile telefon görüşmesi yapmış. Bazıları “hemen disipline verip, ihraç etmesini” önermiş, ancak Kılıçdaroğlu bu önerileri dinlemekle yetinmiş, uygun görmemiş. Kılıçdaroğlu ile o gün telefon görüşmesi yapanların aktardığına göre sesi oldukça kırgın geliyormuş. İçlerinden birine İnce’nin konuşmasına atıf yaparak, “Çok haksızlık yaptı…” diye söze girmiş…





İNCE'NİN 'KILIÇDAROĞLU'NUN POSTERİ BENİMKİNDEN ÇOK KULLANILDI' İDDİASI







"Özellikle kendi posterlerinin seçim sürecinde İnce’den daha fazla yer aldığına yönelik iddiasına hayıflanmış. Parti yönetiminin seçilmemesi için gayret gösterdiğine, ekonomik destek vermediğine ilişkin sözlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirmiş. “Bu kadar insafsızlık olmaz” deyip eklemiş:





“Bir gün olsun benim posterlerimi asın demedim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi birlikte yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin tüm masraflarını partiden harcadık. Toplanan bağışları da kendisi yönetti, hiç karışmadık. Bir gün olsun ‘bütçe eksildi, biraz daha gönderilsin’ talebi gelmedi. Ne istediyse de verildi.”





“HİKMET ÇETİN, ‘MUHARREM SENİ SİVAS’TA KİM KARŞILAYACAK’ DİYE SORMUŞ”





Yazısında ayrıca, İnce ile görüşen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in Bin Günde Memleket Hareketi’ni Sivas’ta başlatacağını açıklayan Muharrem İnce’ye “Seni orada kim karşılayacak?” diye sorduğunu belirten Sarıkaya, yine CHP’li kaynaklara dayandırarak Çetin ile İnce arasında geçtiğini belirttiği diyaloğu da şöyle aktardı:





“Geçenlerde bir arkadaşımız anlattı. Hikmet Ağabey (Çetin), Murat Bey (Karayalçın) ile ziyaret ettiğinde İnce, hareketini Sivas’tan başlatacağını açıklamış. Hikmet Ağabey bunun üzerine 'Muharrem seni Sivas’ta kim karşılayacak?’ diye sormuş. ‘Sivil toplum örgütleri’ yanıtını alınca, ‘CHP teşkilatının yanında olmadığı yerde senin hareketin hiçbir şey ifade etmez’ uyarısında bulunmuş. İsmail Cem örneğini vermiş…”