Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, İspanya Başbakanı ile görüştü /01 Aralık 2022 14:32

Kılıçdaroğlu, İspanya Başbakanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel’in yeni Başkanı olarak seçilen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, yeni görevinde Sanchez’e başarı dileğinde bulundu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24-27 Kasım 2022 tarihlerinde Madrid’te düzenlenen 26. Sosyalist Enternasyonel Kongresi’nin ardından Sosyalist Enternasyonel’in yeni Başkanı olarak seçilen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Sanchez’i yeni görevi nedeniyle tebrik eden Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel’in dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemde önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Kılıçdaroğlu yeni görevinde Sanchez’e başarı dileğinde bulundu.

Sanchez ise görüşmede, dünya siyasetinde Sosyalist Enternasyonel’in ve sosyal demokrat ile sosyalist partilerin aktif olacağını vurguladı. Sanchez, Türkiye’deki seçim sürecini yakından takip ettiğini belirtti ve CHP’nin gösterdiği birleştirici rolün öneminin altını çizdi. İki lider arasındaki görüşme 15 dakikaya yakın sürdü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

ÇEVİKÖZ, SE BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Sosyalist Enternasyonel’in Madrid’de yapılan 26. Kongresinde Sosyalist Enternasyonel’in (SE) yeni başkanı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Enternasyonel’in yeni genel sekreteri de Benedicta Lasi oldu. CHP İstanbul Milletvekili, emekli Büyükelçi Çeviköz de Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı olarak Prezidyum üyeliğine seçildi.


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