Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Isparta skandalına 'mobese'li eleştiri: Mobeselerden ses yok tabi /06 Şubat 2022 15:30

Kılıçdaroğlu'ndan Isparta skandalına 'mobese'li eleştiri: Mobeselerden ses yok tabi

Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama yapana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.

"TROLLERDE BÜYÜK SESSİZLİK"
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki görüntülerinin mobese üzerinden servis edilmesine gönderme yaptı. "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. MOBESE’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik." ifadesini kullandı. 



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