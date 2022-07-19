Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu İstanbul sözleşmesi için söz verdi: '24 saat içinde yürürlüğe girecek' /19 Temmuz 2022 17:28

Kılıçdaroğlu İstanbul sözleşmesi için söz verdi: '24 saat içinde yürürlüğe girecek'

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın kararına ilişkin "İktidarımızda 24 saat içinde yürürlüğe girecek" dedi.

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Danıştay 10. Daire, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davaları görüşerek kararını açıkladı.

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hukuka uygun" buldu. Daire İstanbul Sözleşmesini'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile feshinin iptal istemini reddetti.

Oy çokluğuyla (2 karşı oyla) reddedilen kararda İstanbul Sözleşmesi’nden çekinilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının şekil ve yetki unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmediği belirtildi.

Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu ifade edildi.

"24 SAAT İÇİNDE..."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararının ardından yaptığı açıklamada "İktidarımızda 24 saat içinde yürürlüğe girecek" dedi.
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