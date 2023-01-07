Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantı elimizden gitti, nasıl geri alırız diye düşünüyorlar /07 Ocak 2023 11:19

Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantı elimizden gitti, nasıl geri alırız diye düşünüyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanacak iddialarına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanı'nı rant elimizden gitti nasıl geri alırız diye düşünüyorlar" dedi.

SHABER3.COM

CHP'nin düzenlediği, dijitalleşme ve dijitalleşmenin emek ve çalışma yaşamı üzerindeki etkileri ele alınacağı "Dijital Emek ve Emek 4.0" Çalıştayı yapıldı.

Çalıştay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İşçi ve Memur Sendikaları, Esnaf ve Meslek Odaları STK’lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Çalıştaya katılan isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

"RANT ELİMİZDEN GİTTİ NASIL GERİ ALIRIZ DİYE DÜŞÜNÜYORLAR"

İBB'ye kayyum atanacak iddialarına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanı'nı nasıl görevden alırız, rant elimizden gitti, nasıl geri alırız diye düşünüyorlar. Aklın ve mantığın almayacağı bir şey. Siz iktidar sahiplerinin bilim insanları ve felsefeciler ile bir araya gelip konuşması lazım. Her şeyi bilen adam yoktur dünyada. 2021. yüzyılda 'ben her şeyi bilirim' diye bir kavram yoktur artık" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun cümlelerinin satırbaşları şu şekilde:

"Dünyanın sayılı üniversitelerinden biriydi, ne oldu bu Boğaziçi Üniversitesi'ne? Profesörlük yapamayacak birini o üniversiteye rektör olarak atarsanız mahvedersiniz

Benim gibi düşünmeyen insanları üniversitelerde tutmam anlayışı var. Benim istediğim rektör olacak' deniliyor. Her üniversitenin bir tarihi, bir kültürü var. Hangi düşüncede olursa olsun, aykırı düşünceler üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutacağız.

Yazılım sektöründe Hindistan neden bu kadar iyi demiştik. Heyet gönderdik. Mukayese yeteneği kazanıyor çünkü onlar. Bizse ezberci eğitim yapıyoruz. Üniversitelerin kendi kültürü olması lazım. O kültür üniversiteleri, üniversite yapar.

İBB Başkanı'nı nasıl görevden alırız, rant elimizden gitti, nasıl geri alırız diye düşünüyorlar. Aklın ve mantığın almayacağı bir şey. Siz iktidar sahiplerinin bilim insanları ve felsefeciler ile bir araya gelip konuşması lazım. Her şeyi bilen adam yoktur dünyada. 2021. yüzyılda 'ben her şeyi bilirim' diye bir kavram yoktur artık.

İstanbul'un bilime ihtiyacı var. Bütün bunların hepsi bu merkezde yapılınca biz de mutlu olacağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantı elimizden gitti, nasıl... Sonraki Haber >>

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:24:54