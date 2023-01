Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantı elimizden gitti, nasıl geri alırız diye düşünüyorlar

"RANT ELİMİZDEN GİTTİ NASIL GERİ ALIRIZ DİYE DÜŞÜNÜYORLAR"

CHP'nin düzenlediği, dijitalleşme ve dijitalleşmenin emek ve çalışma yaşamı üzerindeki etkileri ele alınacağı "Dijital Emek ve Emek 4.0" Çalıştayı yapıldı Çalıştay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İşçi ve Memur Sendikaları, Esnaf ve Meslek Odaları STK’lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Çalıştaya katılan isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.İBB'ye kayyum atanacak iddialarına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanı'nı nasıl görevden alırız, rant elimizden gitti, nasıl geri alırız diye düşünüyorlar. Aklın ve mantığın almayacağı bir şey. Siz iktidar sahiplerinin bilim insanları ve felsefeciler ile bir araya gelip konuşması lazım. Her şeyi bilen adam yoktur dünyada. 2021. yüzyılda 'ben her şeyi bilirim' diye bir kavram yoktur artık" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun cümlelerinin satırbaşları şu şekilde:"Dünyanın sayılı üniversitelerinden biriydi, ne oldu bu Boğaziçi Üniversitesi'ne? Profesörlük yapamayacak birini o üniversiteye rektör olarak atarsanız mahvedersinizBenim gibi düşünmeyen insanları üniversitelerde tutmam anlayışı var. Benim istediğim rektör olacak' deniliyor. Her üniversitenin bir tarihi, bir kültürü var. Hangi düşüncede olursa olsun, aykırı düşünceler üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutacağız.Yazılım sektöründe Hindistan neden bu kadar iyi demiştik. Heyet gönderdik. Mukayese yeteneği kazanıyor çünkü onlar. Bizse ezberci eğitim yapıyoruz. Üniversitelerin kendi kültürü olması lazım. O kültür üniversiteleri, üniversite yapar.İBB Başkanı'nı nasıl görevden alırız, rant elimizden gitti, nasıl geri alırız diye düşünüyorlar. Aklın ve mantığın almayacağı bir şey. Siz iktidar sahiplerinin bilim insanları ve felsefeciler ile bir araya gelip konuşması lazım. Her şeyi bilen adam yoktur dünyada. 2021. yüzyılda 'ben her şeyi bilirim' diye bir kavram yoktur artık.İstanbul'un bilime ihtiyacı var. Bütün bunların hepsi bu merkezde yapılınca biz de mutlu olacağız."