Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu: Kalk ayağa, üşenme, olmaz deme… /27 Mayıs 2023 00:57

Kılıçdaroğlu: Kalk ayağa, üşenme, olmaz deme…

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda vatandaşlara seslendi, "Seninle baş edemez. Kalk ayağa, üşenme, olmaz deme. Senin oyun, onun boyunu aşacak. Sen ayağa kalktıkça onu korku basacak. Ayağa kalk Türkiye'm" dedi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.

“İLK TURDA SALLADIK, İKİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir’den görüntülerin yer aldığı videoda şunları söyledi:

* “4 yıl önce el ele sandığa gittik. Senin oyun, onun oyununu bozdu. Yıllar sonra İstanbul senin oldu. Ankara senin… İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Eskişehir’le omuz omuza verdin. Antalya, Mersin, Adana’yı geri aldın, tarih yazdın. Şimdi Türkiye’yi geri alacaksın.

* Seninle baş edemez. Kalk ayağa, üşenme, olmaz deme. Senin oyun, onun boyunu aşacak. Sen ayağa kalktıkça onu korku basacak. Ayağa kalk Türkiye’m.

* Bir adım kaldı. İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız. Vatanını seven sandığa gelsin.”

“BU SON ÇIKIŞ”

Kılıçdaroğlu, videoyu “Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun; tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin!” notuyla paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu: Kalk ayağa, üşenme, olmaz deme… Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:04:48