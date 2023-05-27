Kılıçdaroğlu: Kalk ayağa, üşenme, olmaz deme…

Sözcü'de yer alan habere göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.



“İLK TURDA SALLADIK, İKİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ”



Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir’den görüntülerin yer aldığı videoda şunları söyledi:



* “4 yıl önce el ele sandığa gittik. Senin oyun, onun oyununu bozdu. Yıllar sonra İstanbul senin oldu. Ankara senin… İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Eskişehir’le omuz omuza verdin. Antalya, Mersin, Adana’yı geri aldın, tarih yazdın. Şimdi Türkiye’yi geri alacaksın.



* Seninle baş edemez. Kalk ayağa, üşenme, olmaz deme. Senin oyun, onun boyunu aşacak. Sen ayağa kalktıkça onu korku basacak. Ayağa kalk Türkiye’m.



* Bir adım kaldı. İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız. Vatanını seven sandığa gelsin.”



“BU SON ÇIKIŞ”



Kılıçdaroğlu, videoyu “Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun; tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin!” notuyla paylaştı.