Kılıçdaroğlu: Kayyım daha mı iyi olur?

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan parti kurultayının iptaliyle ilgili30 Haziran'dagörülecek dava ve kurultayın iptali durumunda izleyeceği tutumla ilgili sessizliğini bozdu.





Sözcü TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in parti başına geçmesiyle sonuçlanan kurultayı hükümsüz kılacak bir "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda "mahkeme kararını tanımıyorum" denemeyeceğini belirterek "Görevi kabul etmezsem o zaman kayyım riski var. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyım gelse daha mı iyi olur? Kayyıma sebep olsam bu kez bana ‘13 yıl partiyi yönettin şimdi de buna izin verdin’ diye tepki gösterirler" dedi.





CHP lideri Özgür Özel'in görüşme talepleriyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar ne zaman çıkacak ne çıkacak belli değil. Bu tartışmaları anlamıyorum. Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz. İsterse ben davet ederim, isterse oturur konuşuruz" diye konuştu.





"Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti?"

Göreve gelse bile partiyi yönetemeyeceği şeklindeki eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti? Asıl kayyım olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez" tepkisini gösterdi.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün BirGün'e yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun süreçteki tutumuyla ilgili "Arkadaşlarımız, iyi niyetle Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tartışmaları sonlandıracak bir açıklama yapmasını istediler. Benim ne 30 Haziran’dan ne de devamında olacaklardan bir endişem yok. Ama tutun ki böyle bir şey (Mutlak butlan kararı) oldu, seçmenlerin bize emanetini bir kenara bırakmamızı kimse bizden beklemesin. 19 Mart itibarıyla nasıl Saraçhane’ye sahip çıktıysak, partimize de sahip çıkarız" demişti.