‘Kılıçdaroğlu kazanır’ diyenlerle ‘Kazanamaz’ diyenler arasında derin bir uçurum var

MetroPOLL’ün 17-20 Eylül arasında 2119 kişiyle düzenlediği ankette katılımcılara “Kılıçdaroğlu, kazanır mı” diye sorduğu ankette şu sonuçlar çıktı:
Kazanır: Yüzde 8,1
Kesinlikle kazanır: Yüzde 29,3
Kazanamaz: Yüzde 45,1
Kesinlikle kazanamaz: Yüzde 12,4
Cevap yok: Yüzde 5,1
‘Kazanır’ diyenlerin dağılımı
Partilere göre Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını düşünenlerin oranı şöyle:
AKP: Yüzde 6,8
CHP: Yüzde 81,9
İYİ Parti: Yüzde 65
HDP: Yüzde 56,4
MHP: Yüzde 2,9
SP: Yüzde 26,7
DEVA: Yüzde 2,9
Diğer: Yüzde 22,2
Kararsız: Yüzde 18,6
Protesto: Yüzde 20
Cevap yok: Yüzde 28,8
‘Kazanamaz’ diyenlerin dağılımı
Partilere göre Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünenlerin oranıysa şöyle:
AKP: Yüzde 90,2
CHP: Yüzde 14,9
İYİ Parti: Yüzde 29,9
HDP: Yüzde 36,8
MHP: Yüzde 95,4
SP: Yüzde 60
DEVA: Yüzde 69,2
Diğer: Yüzde 71,6
Kararsız: Yüzde 69,5
Protesto: Yüzde 71,4
Cevap yok: Yüzde 54,2