‘Kılıçdaroğlu kazanır’ diyenlerle ‘Kazanamaz’ diyenler arasında derin bir uçurum var

Cevap yok: Yüzde 5,1









‘Kazanır’ diyenlerin dağılımı





‘Kazanamaz’ diyenlerin dağılımı





Bir yıldan az bir zaman kalan seçimlerde zorlu ekonomik şartların etkisiyle yıpranan iktidarın değişebileceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Muhalefet, adayını henüz açıklamasa da anketlere göre, muhalefetin ‘temsilcisi’ konumuna gelen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısındaki gücünün arttığı veya iki liderin kafa kafaya geldiği görülüyor.MetroPOLL’ün 17-20 Eylül arasında 2119 kişiyle düzenlediği ankette katılımcılara “Kılıçdaroğlu, kazanır mı” diye sorduğu ankette şu sonuçlar çıktı:Kazanır: Yüzde 8,1Kesinlikle kazanır: Yüzde 29,3Kazanamaz: Yüzde 45,1Kesinlikle kazanamaz: Yüzde 12,4Partilere göre Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını düşünenlerin oranı şöyle:AKP: Yüzde 6,8CHP: Yüzde 81,9İYİ Parti: Yüzde 65HDP: Yüzde 56,4MHP: Yüzde 2,9SP: Yüzde 26,7DEVA: Yüzde 2,9Diğer: Yüzde 22,2Kararsız: Yüzde 18,6Protesto: Yüzde 20Cevap yok: Yüzde 28,8Partilere göre Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünenlerin oranıysa şöyle:AKP: Yüzde 90,2CHP: Yüzde 14,9İYİ Parti: Yüzde 29,9HDP: Yüzde 36,8MHP: Yüzde 95,4SP: Yüzde 60DEVA: Yüzde 69,2Diğer: Yüzde 71,6Kararsız: Yüzde 69,5Protesto: Yüzde 71,4Cevap yok: Yüzde 54,2