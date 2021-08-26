Kılıçdaroğlu: KHK ile işine son verilen masum herkesi göreve iade edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum’da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri buluşmasında konuştu. Kılıçdaroğlu Suriyeliler için, “Ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz” derken, KHK ile ihraç edilenlerle ilgili de “Ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğiz” ifadesini kullandı.





Türk ekonomisinin Londra’da bir avuç tefeciye teslim edildiği söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı tehlikede” dedi.





Devletin adaletle yönetilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Devlet Anayasaya göre yönetilmek zorundadır. Ekonomisi güçlü olan devletlerin sözü dünyada geçer” dedi.

‘DEMOKRASİ NE DEMEK?’





Demokrasi, ekonomi ilişkisine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Demokrasi can ve mal güvenliği demektir. Yargının iradesi para ile satın alınamaz demektir. Medyada, basında özgürlük var demektir” dedi.





‘EKMEĞİ ELİNDEN ALINAN HERKESİ İADE EDECEĞİM’





KHK ile ihraç edilenlerle ilgili Kılıçdaroğlu, “Sözüm söz; o KHK ile görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi göreve iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın. Siyaset kurumu kimsenin aşı ile işi ile uğraşmaz.”