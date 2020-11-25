Kılıçdaroğlu: Küçük ortak büyük ortağı esir almış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.





Ziyaret sonrası iki genel başkan da açıklamalarda bulundu, Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısını yineledi.





Ziyaret sonrası açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:





Ben Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin birbirlerine laf çarptırmasına dikkat çekmiştim. Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Adalet reformundan bahsetmişti. Sayın Erdoğan, bu reform sözüne ekonomiyi de katarak destek vermişti. Sonra ana muhalefetin sayın lideri Kılıçdaroğlu tehdit edildi. Bu tehdit, milli iradeye yapılmış bir tehditti. Hepimiz kınadık, doğrusu da bu.





Ekonomide, adalette reform yapılacağı, iddia edildi. Sonrasında sayın Kılıçdaorğlu hapisten yeni çıkmış biri tarafından tehdit edildi. Sonrasında bu tehdidin sahibi Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı tarafından sahiplenildi. İlk defa bir siyasetçi tehdidin sahibine sahip çıktı. O zaman şunu söylemiştim: Evet, tehdit sayın Kılıçdaroğlu’na.





En şiddetli bir şekilde kınadığımız bir saldırı, bir davranış. Buna yönelik Ak Parti Genel Başkanı ve Ak Parti yöneticileri ne yapacaklar? Sonra sayın Arınç bir konuşma yaptı, sayın Cemil Çiçek telefonla katıldı. Bir makas değişikliği gerekiyorsa sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek ne yapacaklar. Bu konuşmadan sonra Sayın Arınç İstifa etmek zorunda kaldı.





'Türkiye yönetilmiyor, savruluyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:





Uzun süredir Türkiye yönetilmiyor zaten Türkiye savruluyor. Yönetim olması için liyakat olması lazım, sorunların sağlıklı tespit edilmesi lazım. Rejim değiştikten sonra sorunlar sağlıklı tespit edilmiyor.





Ak Parti içinde iyi niyetle çözüm üretmek isteyenler var ama küçük ortak büyük ortağı esir almış. Ak Parti gibi Türkiye’yi tek başına 18 yıl yöneten bir partinin küçük ortak tarafından esir alınması Türkiye’nin yönetilmediğini gösteriyor. Türkiye savruluyor, hepimiz bunu görüyoruz.





Erken seçim çağrısı

Halkın hakemliğine başvurmak lazım, ürkmemek lazım. Halk zaten memnunsa sizi yeniden tekrar iktidara getirir. Korkmamak lazım, halktan korkulmaz. Bir yerde çözülemeyen sorunlar varsa halkın hakemliğine başvurmak lazım.