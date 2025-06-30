Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu 'kurultay davası' sonrası sessizliğini bozdu /30 Haziran 2025 18:14

Kılıçdaroğlu 'kurultay davası' sonrası sessizliğini bozdu

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması bugün görüldü. Davadan çıkan karara göre duruşma 8 Eylül'e ertelendi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ertelenen dava sonrası sessizliğini sosyal medyadan bozdu...

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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının sonuçlanmasının beklenmesine hükmederek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonrası CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Datça Belediyesi'nin 26 Haziran'da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşımı gündem olmuştu...

Sosyal medyadaki bir kullanıcının Kılıçdaroğlu’na "tatil hediye edeceği" paylaşımına yanıt veren Datça Belediyesi’ni de etiketledi. Belediyesi, “Doluyuz” yanıtını vermişti.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Paylaşım tepkilere neden olurken belediyenin sosyal medya hesaplarından sorumlu Osman Akın'ın görevine son verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

-Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum.

-Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.

-Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum.

-Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum.

NE OLMUŞTU?

Görevden alınan Akın söz konusu kararın ardından sosyal medyadan  yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar"."
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