Kılıçdaroğlu linçten kurtulduğu köyde, iftar sofrasına oturdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü’nde Doruk ailesi ile birlikte, yer sofrasında iftar açtı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Doruk ailesinin, iki yıl önce Çubuk’taki linç girişiminde Kılıçdaroğlu’nu misafir eden aile olduğu bilgisini verdi.







Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Akkuzulu Köyü’nde Doruk ailesi ile buluşarak birlikte iftar yaptığını, Deniz Demir sosyal medya hesabından duyurdu. CHP’nin sosyal medya hesabından iftar yemeği ile ilgili fotoğraflar paylaşıldı.





Piyade Er Yener Kırıkcı, 19 Nisan 2019 tarihinde Türkiye-Irak sınır hattında çıkan çatışmada yaşamını yitirmişti. Cenazesi Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Köyü’nde, 21 Nisan 2019’da toprağa verildi. Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP milletvekilleri ve Deniz Demir ile gittiği cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katılmıştı.





Yüzlerce güvenlik görevlisinin bulunduğu cenaze töreninde Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde bulunulmuştu. Kılıçdaroğlu’na saldırıya ilişkin 36 kişi hakkında dava açılmıştı