Kılıçdaroğlu: Mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi Erdoğan çok iyi biliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasına kürsüye getirdiği Ergene suyunu göstererek başlayan Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da bu su, bu hale gelir? Bu suyu bu halden bu hale kim getirdi? Sorumlusu kim?" diye sordu.





Konuşmasında AKP VE MHP seçmenine de seslenen Kılıçdaroğlu, "Milyonlar işsizken, Saray beslemeleri 4 yerden 5 yerden maaş alıyorlarsa AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; sizin vicdanınız el veriyor mu?" diye sordu.





"Ülke lağım kokmuyor mu? Her tarafta rüşvetler rezaletler nasıl döndüğü söylenmiyor mu?" diye konuşan Klıçdaroğlu, "5'li çete 220 milyar liralık ihale alıyor. Bunlardan biri hatırlarsınız milletin anasına küfretmişti. Küfrettikçe aldığı ihale arttı" dedi.





'ERDOĞAN RÜŞVETİ ALANI ÇOK İYİ BİLİYOR'





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mafyadan ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğu iddialarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan rüşveti alanı çok iyi biliyor. Eğer onu ortaya çıkarmazsa rüşvet çarkının bir parçasıdır" diye konuştu.





Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:





"Eğer devleti yönetenler adaletten uzaklaşmışlarda bu ülkede bir sorun var demektir. Adaleti en iyi anlatan nedir biliyor musunuz? Buraya iki su getirdim. Doğanın da adaleti var. Bu ergene Nehri'nin kaynağından. Bu kirlettiğimiz su. Adaleti burada görüyorsunuz. Nasıl olur da bu bu hale gelir. Bu suyu bu halden bu hale kim getirdi? Bu ülkeyi yönetenler nerede?





Adalet varsa kimse düşünceleri yüzünden hapse atılmaz. O zaman aklımızı kullanmayacağız da ne yapacağız. Devleti yönetenlerin adalet konusunda sorumluluğu vardır. Hz. Ali 'devletin dini adalettir' diyor. Hz. Ömer 'Dicle'nin kenarında koyun kaybolsa ben sorumluyum' diyor.





2002'de Ergene Nehri'ndeki kirlilik için oy birliğiyle araştırma komisyonu kuruldu. 2003'te rapor bitti Meclis'te okundu, 'gereği yapılsın' dendi. 2003'te bu kadar kirli değildi. 53 belediyenin alanını kapsıyor Ergene Havzası. Fotoğraflar acı, caydırıcı cezalar getirilmeli diye TBMM yönetme kuruluna öneride bulunuyor. Geldi mi gelmedi. Yürütme organı TBMM'yi dinlemiyor.





'MARMARA DENİZİ'Nİ ÇÖKERTME HAVUZU GİBİ KULLANDILAR'





Bu suda yüzen balıkların, sudan içen kuşların, çayır çimenin hakkı var. Nerede bunlar? Adalet diyoruz gereğini yapmıyoruz. Toplu balık ölümleri oldu Marmara'da iki gün gazeteler yazdı unutuldu gitti. Marmara kırmızıya döndü, yeşile döndü. Arkasından Marmara'yı deniz anaları bastı onu da çabuk unuttuk.





124 tür balık vardı ticari anlamda söylüyorum çoğu bitti kalmadı. Marmara Denizi'ni çökertme havuzu gibi kullandılar. Bütün kirlilikler buraya aktı. Doğa haklarını korumak, adaleti korumaktır. Kentlere ihanet edildi. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'a ihanet edildi.





DİDİM BELEDİYE BAŞKANINA SALDIRI





Beş kişi sopalarla saldırdı. Didim'de yapılan iki tane kule var. Bizim belediye başkanımız Didim'e ihanet edilmesini istemiyor, 'yıkacağız' diyor. Sabah gazetesi 'Didim Belediye Başkanı tutuklandı' diye manşet attı. Tutuklama falan yok. Gazete özür diledi mi? Dilemez. Özür dilemesi için ahlaklı olması lazım. Belediye başkanımız yıkım ihalesi açtı, korkudan kimse ihaleye girmedi. Ve dün akşam saldırıya uğradı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.





Onlar bizim üzerimize mafyalarıyla gelebilirler. Sanıyorlar ki CHP'lilere geri adım attırabiliriz. Sizin feriştahınız gelse bize geri adım attıramaz. Birilerinden para alıyor saldırıyorsunuz. Gerekirse bütün milletvekilleri ellerimizde balyozla gidip onların tamamını yıkacağız. Adalet nasıl gerçekleştirilir göreceğiz.



