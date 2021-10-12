Kılıçdaroğlu: Masum insanlar kin ve intikam duygusuyla hapishanelerde tutuluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:





“Ankara Katliamı yüreğimizde derin bir yara olarak duruyor. 102 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bunların içinde 9 yaşında Veysel de vardı. Terörün bu kadar acımasız olduğunu biliyoruz. O sebepler her birimizin tek tek veya kitleler halinde teröre karşı çıkması lazım. Aynı zamanda adalet istiyoruz ülkemizde. Adaleti 83 milyon adına istiyorum. Masum insanların hapishanelerde kin ve intikam duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Yazıktır günahtır. Osman Kava, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapiste? Türkiye’nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz.”







YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN UYARDIK, DİNLEMEDİLER





“Yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimleri ilgili ülkelerdeki maliye bakanlıklarına bildirmeye başlandı. Yakında bu 7 milyon yurttaşımızın büyük bir kısmı Fransa’nın Almanya’nın Hollanda’nın vergi daireleriyle muhatap olacak. Çoğu ‘vergi vermediniz’ diye cezalarla karşı karşıya kalacak. Hükümeti defalarca uyardık. Önce yurt dışındaki vatandaşları uyarın pandemi sürecini gerekçe gösterin bunu derhal uygulamaya koymayın dedik. Yapmadılar. Temel Bey de uyardı. Orada insanlarımız ceza ödeyecekler en azından hazırlıklı olsunlar neyi nasıl yapacaklarını bilerek vergi dairesine gitsinler. Ama bu da olmadı!”





KAĞIT TOPLAYICILAR HIRSIZLIK YAPMIYOR!





“Kağıt toplayıcıların üstüne baskı kurulmaya başlandı .Depoları basıldı. Kağıtlar ellerinden alındı götürüldü satıldı başkalarına para verildi. Bunlarda vicdan var mı ya! Ahlak var mı! Benden randevu istediler siz gelmeyin dedim, gittim. Bunlar hırsızlık yapmıyorlar yolsuzluk yapmıyorlar vergi cennetlerinde hesap açmıyorlar. Vergi ödemiyorlar diye söyleniyor, hayır efendim vergimizi de öderiz’ diyorlar. Ama baskı kuruyorlar.”





BİYOLOJİ MEZUNU KAĞIT TOPLAYICISI





“Gittim biri bana derdini anlattı; ‘Ben edebiyat biyoloji mezunu öğretmenim. 4 yıldır ben de bu işi yapıyorum. Ben başımı öne eğip bunu yapıyorsan tam uçurumun kenarında kendime tutunacak bir dal bulduysam ve birileri gelip benim emeğini hiçe sayıyorsa ben burada bir sıkıntı duyuyorum’ diyor. Sen sıkıntı duymuyorsun kardeşim, zorluklarla mücadele ediyorsun. Birileri gelip senin emeğini çalmak istiyor. Sarayda oturan zata söylüyorum, eğer sen devleti yönettiğini zannediyorsan bunlara sosyal güvenlik sağlayacak uygulamayı yapacaksın. Sen yapmazsan milletin iradesiyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvencesi olacak.”





3600 EK GÖSTERGEYİ SÖKE SÖKE ALACAĞIZ





“3600 göstergeyi yıllardır söylüyorum. Miting yaparken Anadolu’da korumalar gelip diyorlardı ki polis arkadaşlar diyor ki başkan bizim 3600 ek göstergeyi de dillendirir mi diye. Her seferinde söyledim. 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar ben ve arkadaşlarım her gün bunu dillendireceğiz. İlk verdiği sözden bu yana tam 41 ay geçmiş. 2022’de yapacağız diyor. Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim? Meclis açı, getir. Yine başka bir gerekçe uyduracak. Veya beni seçerse yapacağım diyecek. E artık seni kimse seçmeyecek sen kusura bakma. Beşli çeteye gelince eli çok bereketli. İmkanlar dolar bazında garantiler her şey var. E memura geliyor 3600 ek gösterge, yok! Buradan söylüyorum herkes dinlesin. Öğretmen, sağlık çalışanı, polisleri, din görevlileri infaz koruma memurları bunlara tamamına 3600 ek göstergeyi vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız.”





FAİZ LOBİSİNİN 1 NUMALARI ADAMI ERDOĞAN’DIR





“Bunlar kışa hiçbir hazırlık yapmamışlar. Tefeciye gelince her türlü para veriliyor. Sadece 9 ayda ödedikleri faiz 124 milyar lira. 9 ayda! 9 ayda vatandaşa ne verdiniz? Sadece zam verdiler. Bundan bir ay önce yine bu kürsüde vatandaşlara soruyorlar. O zaman Türkiye iyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 16 civarındaydı. Son çalışmalar şunu gösteriyor; bu oran yüzde 9’a düşmüş durumda. AK Partili seçmenlere soruyorlar; iyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 18, yüzde 82’si kötüye gidiyor diyor. Türkiye’nin kötüye gittiğini artık hepimiz biliyoruz. Bütün vatandaşlarıma özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır. 83 milyonu bir avuç tefeciye telsim etti. ”





İNSANLAR ELEKTRİK FATURALARINI ÖDEYEMİYOR





“128 milyar dolar da böyle gitti. Daha kış gelmeden 2021’in ilk beş ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi! Saray duyuyor mu acaba bunu? Bakanlar duyuyor mu bunu? Onların tamamının tuzu kuru. İradesini saraya kiraya vermiş olanlar TBMM’de halkın sorunlarını çözemezler. Yine ilk beş ayda 674 bin abonenin de doğalgazı kesildi. Bu hanelerde bu kış ne olacak? AK parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin umrunda değil. İnsanlar açlıktan mı ölmüş? Hayır efendim fazla yemiş onun için öldü diyecekler. Geldiğimiz nokta budur!”





1 YILDA 31 KEZ DOĞALGAZ AKARYAKITA ZAM YAPTILAR





“(Erdoğan’ın “Biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapıyoruz” ifadesine) Hangi fedakârlığı yaptın? Milletin yararına hangi fedakarlığı yaptılar? Doğalgazda elektrikte suda yiyecekte hangi faydayı getirdiler? Bunu söyleyen zat devleti yönetiyor, 2020 ekiminden 2021 ekimine kadar tam 31 kez doğalgaz ve akaryakıta zam yaptılar. Devleti yönetenler önümüzdeki kara kışın maliyetini hesaplamak zorundadır. “