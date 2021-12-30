Kılıçdaroğlu MEB'e de alınmadı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşmeye gideceğini duyurmuştu.













"GÖRÜŞME TALEBİNİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin” ifadelerini kullandı.





KILIÇDAROĞLU'NA MEB'İN KAPILARI AÇILMADI

Milli Eğitim Bakanlığı binası önünde dakikalarca bekleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na MEB'in kapıları açılmadı. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili MEB kapısının önünde açıklamalarda bulundu.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:





"Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa, bu gasp edilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en öncelikli görevimdir. Adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. KPSS'de 80 puan alan, 90 puan alan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü mülakatlarda elendiğini gördük. Onlarla konuştuk. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye, bu memlekete yazıktır, günahtır.





TÜGVA'DAN TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Burada haksızlık var, evlatlarımıza haksızlık var. Bir anne babanın evladını sınavlara nasıl hazırladığını bilmeyenimiz var mı? Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gittiler, davalarını açtılar. Danıştay kararında deniyor ki; verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır. Haksızlığa uğradığını düşünen bütün vatandaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haksızlık yapanlar görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüst bürokratlar başımızın üstüne. Onlara daha önce de söyledim. Haksızlıkların altına imza atmayın dedim. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunlarla hesaplaşmak benim boynumun borcudur"