Kılıçdaroğlu: Meral Hanım'a sorun masadan neden kalktı, neden döndü?

Şimdi elde veri olmadan bu konuda konuşmak doğru değil. Olanlar ayrı ama ben elde veri olmadan, sağlıklı bilgi olmadan konuşmayı düşünen bir kişi değilim. Karakterim öyle. Veri olması lazım.





Ümit Özdağ o protokolü ‘mahkeme kararı olmaksızın kayyum atanamaz’ diye imzaladı. Sürekli eleştiren gözle bakılıyor bu protokole. Doğru, eleştirilecek yönleri var. Ama bugün Erdoğan, mahkeme kararı olmadan kayyum atayabiliyor. Ama Ümit Özdağ ‘mahkeme kararı olmadan kayyum atanamaz’ diye protokole imza attı.





Selahattin Bey'in aslında sosyal demokrat politikaları dışladığını hiç düşünmüyorum. Tam tersine sosyal demokrat politikaları desteklediği için yanındayım. Ama CHP içinde olur mu olmaz mı onu bilemem. Ona karar verecek olan Selahattin Bey'dir.





CHP'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri, Altılı Masa, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokol, Selahattin Demitaş ziyareti ve güncel gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu.Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun röportajından bir bölüm şöyle:Bir özel bir tartışma zemini yaratmak istemiyorum ama az önce söyledim. Biz Altılı Masa’da oy birliğiyle karar aldık. Süreci enfekte eden Meral Hanım'ın kalkması ve sonra dönmesiydi. Şu soruyu Meral Hanım'a sormanızı isterim; Altılı Masa'dan niçin kalktı? ‘Kumar Masası’ dediği Altılı Masa'ya niçin döndü?Yok, hayır.Sayın Selçuk Mızraklı da Selahattin Bey'le aynı koğuşta kalıyor. İkisiyle de ayrı ayrı aşağı yukarı bir buçuk, iki saate yakın konuştuk. Selahattin Bey'i son derece iyi gördüm. Siyaseti yakından takip ediyor. Beraber Türkiye'nin sorunlarını konuştuk.Demirtaş da bana sivil siyasetten yana olduğunu, Türkiye'nin sorunlarının akılcı politikalarla çözülebileceğini, yazı yazdığını, kitap yazdığını ifade etti. Son derece güzel, arada espriler yaparak da keyifli bir görüşme yaptık.Şöyle ifade edeyim. Ekrem Bey'le evde yaptığımız görüşmeyle ilgili şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadım ve açıklamayı da doğru bulmuyorum. İki kişi arasındaki bir görüşmeyi kamuoyuyla paylaşmayı doğru bulmam. Baba-oğul meselesine gelince ortada bir kan davası yok ki.Aynı partideyiz. O Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı başarıyla götürüyor. Dolayısıyla partinin hedefleri konusunda, partinin ilkeleri konusunda, partinin karşılaştığı sorunlar konusunda benim düşündüğüm kadar o da düşünüyordur tabii. Her partili gibi düşünüyordur. Partiyi nasıl daha iyi büyütürüz, iktidar yaparız… Tabii doğal olarak hepimiz düşünüyoruz. Hepimizin ortak düşüncesi, ortak hedefi, ortak amacı bu.