Kılıçdaroğlu Merkez Bankası’na gidiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıt zammı ve dolardaki rekor yükselişi hatırlatarak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Kara Kış Fonu’nu kur!’ çağrısını yineledi.







Saat 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğini duyuran CHP liderinin burada Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceği öğrenildi. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:





“Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu’nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz.”



