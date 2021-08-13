Kılıçdaroğlu: MHP ve Bahçeli buna nasıl 'tamam' der

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altındağ’da yaşanan olaylar sonrasında sosyal medyada, “Bütün bunlara sen sebep oldun Sayın Kılıçdaroğlu, aylarca sokakları, insanları tahrik ettin, kışkırttın” yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bunu yapacaklarını tahmin ettim. Saray iktidarının tipik politikasıdır” dedi.





ABD Savunma Bakanlığı’nın Kabil Havalimanı’na ilişkin olarak “Türkiye’nin önemli bir rol üstlenme konusundaki istekliliğini takdir ediyoruz” açıklamalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Hani siz egemen güçlere karşıydınız, hani ülkemiz yol geçen hanı değildi, mülteci kampı değildi? Bir şey daha merak ediyorum, bu anlaşmadan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin haberi var mı? Varsa kendisine ‘milliyetçiyim’ diyen bir parti buna nasıl ‘tamam’ der ve sessiz kalır. Eğer yoksa, bugün benim yaptığım konuşma ile haberleri oldu. Yorumlarını bekliyorum” dedi.





'Saray iktidarının tipik politikasıdır'





Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara, “Ben bunu yapacaklarını tahmin ettim. Saray iktidarının tipik politikasıdır. Bir şeyi berbat ettin mi; hemen iftiralara, yalanlara başla ki kafalar karışsın. İnsanların dikkati, başka yere yönelsin. Tabii bize bu bilgiler geliyor, bundan dolayı bugün uyardım. ‘Ne yaptığınızın farkındayım’ dedim. Halka da ‘aman provoke olmayın’ dedim...” diye yanıt verdi.





CHP lideri söyleşide, geçen hafta sosyal medyada yaptığı “Türkiye’ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil, onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan ‘İyi finansmanla yenilerini alacağız’ söylemin bu gelen Afganlar için de geçerli mi?” paylaşımını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





“Bu paylaşımın ardından kıyameti kopardılar. Şimdi ABD Dışişleri Sözcüsü ‘Bu konu, Türk müttefiklerimizle -en üst düzeyler de dahil olmak üzere- tartıştığımız bir konu. Başkan Biden, tabii ki bunu muadili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı bunu çeşitli düzeylerde tartıştı. Şimdi esas olarak Savunma Bakanlığı’nın öncülük ettiği bir tartışma var. Her zaman yaptığımız gibi, bu tartışmaları gizli tutuyoruz, ancak Türkiye’nin önemli bir rol üstlenme konusundaki istekliliğini takdir ediyoruz’ diyor. Ne demek bu? Hani siz egemen güçlere karşıydınız, hani ülkemiz yol geçen hanı değildi, mülteci kampı değildi? Bir şey daha merak ediyorum, bu anlaşmadan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin haberi var mı? Varsa kendisine ‘milliyetçiyim’ diyen bir parti buna nasıl ‘tamam’ der ve sessiz kalır. Eğer yoksa, bugün benim yaptığım konuşma ile haberleri oldu. Yorumlarını bekliyorum.”





'Ülkenin bekası için bu işi çözmek zorundayım'





Kılıçdaroğlu’na yöneltilen eleştirilerden biri de anket sonuçlarıyla ilgili oldu. “Anketlerde yüzde 70 oranında göçmen istemiyoruz sonucunu görünce politika değiştirdiği” iddia edildi. Kılıçdaroğlu, bu soruya da yanıt verdi:





“Asla. Benim duruşum bellidir. İnsanlar uzun zamandır Saray ‘stratejilerine’ maruz kaldıkları için, hiç tartışılmadan tek kişinin karar vermesini istiyorlar, bekliyorlar. Biz demokratız. Bizde tartışılır, raporlar çıkar. Sonunda da bir karar verilir. Ben herkesi dinledim, okudum. Kararım net. Ülkenin bekası için bu işi çözmek zorundayım. Ve kimse merak etmesin, huzur içinde çözeceğim. Hiç kimseyi mağdur etmeden ve en önemlisi de gerçek sorumlularla hesaplaşarak. Biz mağdurlarla, kurbanlarla hesaplaşmayacağız. Milletimizden sakin olmasını, sabretmesini istiyorum.”