Kılıçdaroğlu mutfaktan seslendi: Çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz" dedi.





Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da konuştuğu bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.











AKP ve MHP’nin oylarıyla CHP’nin ‘okullarda bir öğün yemeğin çıkması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması‘yla ilgili verdiği araştırma önergesinin reddedilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “İktidara gelir gelmez okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz. Beslenme sorunu yaşayan çocuklar hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler." açıklamasını yaptı.





Bunun yeterli olmayacağını söyleyen CHP lideri “Kurumlara, iş insanlarına, herkese çağrımdır: Belediyelerimize bu konuda destek verin” ifadelerine yer verdi. Selvi Kılıçdaroğlu ise "Gerçekten de utanıyoruz, utanmakla kalmıyoruz üzülüyoruz, içimiz acıyor bu yaşananlar karşısında" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Ekonomi hepimizi vurdu çok yoksullaştık buna artık yoksullaşma da denmez bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu. Ancak bu yoksulluk terörün en kötüsü, çocuk yoksulluğu. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç, yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın okula götürdükleri beslenme çantasında kuru ekmek ve su var. Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor. Baygınlık geçiriyor. Anne ve babaları veresiye yazdırıp çocuklarına peynir ekmek alıyor.





Bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil, bu yoksulluğun zıttı adalet. Bu çocuklara verilmeyen adalet. Meclis'te bu konuda bir destek isteyelim dedik. Çocuklarımıza beslenme saatlerinde örneğin öğle yemeğinde ücretsiz yemek verilmesi yönünde bir önerge verdik. AKP ve MHP oylarıyla bu önerge reddedildi. Allah aşkına aç çocuk nasıl siyaset kavgası olabilir? Reddetmek için ellerini kaldırdılar. En yoksul çocuklarımıza karşı el kaldırdılar. Selvi Hanım ve ben haftalardır bu konuyu kullanıyoruz. Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz."