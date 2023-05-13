Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu’ndan 81 genç ile Anıtkabir ziyareti /13 Mayıs 2023 19:00

Kılıçdaroğlu’ndan 81 genç ile Anıtkabir ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 ili temsilen 81 genç ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret ederek karanfil bıraktı.

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Sözcü'nün haberine göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime bir gün kala beraberindeki onlarca gençle beraber Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu ve beraberinde gençler, mozoleye karanfil bırakmalarının ardından saygı duruşuna bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Aslanlı Yol'daki yürüyüşü sırasında onu görenler çocukların heyecanı ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaştı. Videoda; sesleri duyulan küçük çocukların heyecan yaşadığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'nu gören ve aralarında büyük bir heyecanla konuşmaya başlayan çocuklar, “Orada, orada, orada! Ay geldi, geldi, geldi! Orada, görüyor musun? İlk defa Cumhurbaşkanı görüyoruz. İşte orada! Vallahi gördüm, orada!”

“ÇOCUKLAR ÇOK HEYECANLIYIM, ÇOK!”

Kılıçdaroğlu, videoyu, “Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok!” notu ile paylaştı.
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