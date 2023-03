Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e geçmiş olsun ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu saat 17.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu’ndaki İYİ Parti İl Binasına geldi. Kılıçdaroğlu’nu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kapıda karşıladı.



“TEHDİTLE, ŞANTAJLA SİYASET YAPILMAZ”





Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.





Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:





* “Hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile dikkat etmesi lazım. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele Sayın Akşener’e karşı hiç yapılmaz.









* Sayın Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek liderdir. Kendisine, parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca polisimize silahı ateşleyen kişiyi yakaladıkları için teşekkür ediyorum.”









NE OLMUŞTU?





Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün katıldığı canlı yayında kendisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak “Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma” demişti.





Erdoğan'ın tehdidine Meral Akşener dün “Sayın Erdoğan'ın beni ilk tehdit edişi değil. Ben bunlara pabuç bırakmam. Adresim belli, partimin adresi belli. Demirden korksak trene binmezdik. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil” yanıtını vermişti.