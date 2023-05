Kılıçdaroğlu’ndan depremzedelere dikkat çeken çağrı

Sözcü'de yer alan habere göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Depremzedelerin Anayasal Hakkı” başlığıyla yeni bir video paylaştı.



“Bugün depremzedelere seslenmek istiyorum” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:



“Kahramanmaraş merkezli depremlerde afeti felakete dönüştüren; sarayın simsar ve aracı düzeninin yarattığı ihmaller zinciridir. Bunu unutmayın. Bu yüzden ailesini, akrabalarını, sevdiklerini kaybeden on binlerce vatandaşa söyleyeceklerim var.



“ONLAR ANAYASA TANIMAZ AMA BİZ DEVLETİ KURAN PARTİYİZ”



Sakın ola, ‘CHP gelirse temeli atılan konutlar yapılmaz' diyenlere inanmayın. Yalan söylüyorlar, açıkça yalan. Yav yapmak zorundayız zaten. Anayasa emrediyor. Onlar Anayasa falan tanımazlar ama biz devleti kuran partiyiz. Bizde Anayasaya uyulur. Ben Anayasanın üstünlüğüne her zaman inandım ve her zaman Anayasaya bağlıyım. Anayasanın devlete verdiği görevi vazife sayarım.



“SARAYA İNANMAYIN”



Siz asıl, ‘1 yılda deprem bölgesindeki konutları yapacağız' diyen saraya inanmayın. Onlar bunu daha önce de söylediler. Bir yılda konut sözü verdikleri Adıyaman Samsat'ta, Van'da yıllardır konut bekleyen, konteynerlerde yaşayan insanlarımız var.



“DEVLET DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ KONUT SAĞLAMAK ZORUNDA”



Şimdi yine deprem bölgesinde gelişigüzel attıkları temellerle depremzedenin parasını kendi çetelerine, çantacılarına, ihalecilerine transfer etmeye çalışıyorlar. Ama siz hiç endişe etmeyin. Anayasa gereği devlet, evi yıkılan vatandaşını 20 yıl borca bağlayamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, evi başına yıkılan vatandaşına ücretsiz konut sağlamak zorundadır. Ve de çok şükür bu güçtedir.



“DEPREMZEDELERLE HELALLEŞECEĞİZ”



Çok net söylüyorum; bu devletin depremzedeye konut borcu var. Bu borcu biz ödeyeceğiz. Depremzedelerimizin evlerini, işyerlerini yeniden inşa edeceğiz ve tek kuruş almadan anahtarlarını teslim edeceğiz. Ondan sonra da devlet olarak depremzedelerimizle oturup helalleşeceğiz.



“ARTIK BUNLARIN YALANLARINI REDDEDİN”



Bu kadarla da kalmayacağız. Yeni inşa edilecek konutlarda kullanılacak tüm malzemeler bölgede üretilecek. Bunun için yeni fabrikalar kurulacak. Bu yatırımlar için özel teşvikler vereceğiz. Bu fabrikalar daha sonra aynı şekilde istihdama ve üretime devam edecek. İhracat yapacaklar. Sözün özü; siz sarayın yalanlarına da, iftiralarına da inanmayın lütfen. Siz de cesur olun ve artık bunların yalanlarını reddedin. Elinizin tersiyle bu yalancıları itin.”