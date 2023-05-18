Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert sözler: Buradan ilan ediyorum…

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı.







İktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor" dedi ve 28 Mayıs'taki seçimde her sandıkta en az 5 müşahide ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, seçmenlerine çağrı yaptı.





"Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmamakla" suçladı, "Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim" diye konuştu.





- 28 Mayıs günü 2 aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi milletimizin karşısına çıkacak. Başta ilk turda bize inanan, destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. İlk turda sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına güçlü bir şekilde dur dedik. Milletimin oyunun yarısını bile alamadı. İktidar partisinin oyları önemli şekilde eridi, 7 puan geriledi. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken bir seçim süreci, Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Vatandaşlar da montajlardan ve bundan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli, namuslu, doğruları söyleyen... Ancak; siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi."

28 Mayıs günü 2 aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi milletimizin karşısına çıkacak. Başta ilk turda bize inanan, destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. İlk turda sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına güçlü bir şekilde dur dedik. Milletimin oyunun yarısını bile alamadı. İktidar partisinin oyları önemli şekilde eridi, 7 puan geriledi. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken bir seçim süreci, Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Vatandaşlar da montajlardan ve bundan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli, namuslu, doğruları söyleyen... Ancak; siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi."





-10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz. YSK meselesini açıklığa kavuşturmak isterim: Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık."

10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz. YSK meselesini açıklığa kavuşturmak isterim: Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık."





- Bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. 28 Mayıs tarihinde seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil, 5 müşahide ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz kadın ve erkek sandık görevlisine de müşahide de ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyon kişiye çağrı yapıyorum."

Bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. 28 Mayıs tarihinde seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil, 5 müşahide ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz kadın ve erkek sandık görevlisine de müşahide de ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyon kişiye çağrı yapıyorum."





-Önce şu terör meselesini, bize iftira atmaya çalışan Erdoğan'la konuşalım. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı ardından gizli gizli pazarlıklar yapan, senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak. Buradan ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Senin izlediğin gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim."

Önce şu terör meselesini, bize iftira atmaya çalışan Erdoğan'la konuşalım. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı ardından gizli gizli pazarlıklar yapan, senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak. Buradan ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Senin izlediğin gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim."





-Erdoğan; sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Yetmedi, ithal oy sağlamak için T.C. vatandaşlığını sattın! Kendi vatandaşlarımızı mülteci konumuna düşürdün. Ben göreve gelir gelmez 10 milyon mülteciyi evine yollayacağım, nokta."

Erdoğan; sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Yetmedi, ithal oy sağlamak için T.C. vatandaşlığını sattın! Kendi vatandaşlarımızı mülteci konumuna düşürdün. Ben göreve gelir gelmez 10 milyon mülteciyi evine yollayacağım, nokta."





- Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım. Bu sebeple; iki adet torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım."

Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım. Bu sebeple; iki adet torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım."





-Farkında mısınız, bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Farkında mısınız, bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar, sığınmacılar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak. Bunlar kalırsa, şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Farkında mısınız, bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek, genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler. Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldüren iktidara ortak olacak. Farkında mısınız, bunlar teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek. Kimse kusura bakmasın, biz buna asla izin vermeyeceğiz. Vatanını seven hiç kimse buna izin vermeyecek. Nokta."

Farkında mısınız, bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Farkında mısınız, bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar, sığınmacılar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak. Bunlar kalırsa, şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Farkında mısınız, bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek, genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler. Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldüren iktidara ortak olacak. Farkında mısınız, bunlar teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek. Kimse kusura bakmasın, biz buna asla izin vermeyeceğiz. Vatanını seven hiç kimse buna izin vermeyecek. Nokta."