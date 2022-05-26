Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 'İşlerin biraz aksayacak' /26 Mayıs 2022 17:58

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 'İşlerin biraz aksayacak'

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 'kaçacak' polemiği devam ediyor. Erdoğan'a cevap veren Kılıçdaroğlu, "Kanun dışı emirleri uygulamayın diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak" ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan ve ailesinin vakıflar aracılığıyla yurt dışına para transfer etmesiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

"Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde" konuşan Erdoğan, "Kamu görevlilerimize demokratik hukuk kuralları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı, devleti işleyemez hale getirmek, dolayısıyla milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci yönetmek akıl karı değildir" dedi.

Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak" ifadelerini kullandı. CHP lideri paylaşımında şunları kaydetti:

"'Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır' demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına “Kanun dışı emirleri uygulamayın” diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…"


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