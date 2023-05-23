Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Montajcı sahtekar

Günlerdir Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için vereceği karar beklenen ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan etti.



Erdoğan, Oğan’ın açıklamasının ardından katıldığı TRT Haber canlı yayınında miting alanlarında izlettiği sahte videoları sahiplenerek “Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var; ama montaj, ama şu, ama bu” dedi.



KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A: MONTAJCI SAHTEKAR



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iki konuya değindiği sosyal medya paylaşımları yaptı.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki ilk paylaşımında “İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan’ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi sandığa!” dedi.