Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Montajcı sahtekar /23 Mayıs 2023 00:17

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Montajcı sahtekar

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanlarında izlettiği sahte videolar için TRT’de “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var; ama montaj, ama şu, ama bu” diye konuştu. Kılıçdaroğlu “montajcı sahtekar” dedi.

SHABER3.COM

Günlerdir Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için vereceği karar beklenen ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan etti.

Erdoğan, Oğan’ın açıklamasının ardından katıldığı TRT Haber canlı yayınında miting alanlarında izlettiği sahte videoları sahiplenerek “Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var; ama montaj, ama şu, ama bu” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A: MONTAJCI SAHTEKAR

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iki konuya değindiği sosyal medya paylaşımları yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki ilk paylaşımında “İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan’ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi sandığa!” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Montajcı sahtekar Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:24:55