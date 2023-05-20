Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a program daveti /20 Mayıs 2023 00:37

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a program daveti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü katılacağı program öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala TV’ye konuk olacak.

Oğuzhan Uğur, program tarihini netleştirmek amacıyla ziyaret ettiği Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir fotoğrafı “Angara'ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey'den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana Millete hayırlı olsun” mesajıyla paylaştı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A: MERTÇE YÜZLEŞELİM

Kemal Kılıçdaroğlu da Oğuzhan Uğur’un paylaşımını alıntılayarak Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim” dedi.
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