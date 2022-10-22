Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a referandum cevabı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın referandum çağrısıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;





“ÇAKMA ORBAN'LIK MI YAPACAKSIN ERDOĞAN?”









“Ne oldu, çakma Orban'lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?”





SEÇİMLE AYNI GÜN REFERANDUM





Macaristan Başbakanı Viktor Orban, homofobi eleştirilerine yol açan ve LGBTİ+ haklarını büyük oranda kısıtlayan kanunun ardından bu konuyla ilgili bir referandumu seçimle aynı gün gerçekleştirmişti.





Orban seçim günü düzenlenen referandum ile seçim propagandasını bu konulara odaklamak istiyordu, fakat soruları seçmenin yüzde 50'den azı yanıtladığı için referandum geçersiz sayıldı. Oy kullanan seçmenlerin yüzde 90'ı ise sorulara “desteklemiyoruz” anlamına gelen “Hayır” yanıtını verdi.





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?





Bugün Malatya’da konuşan Erdoğan, başörtüsüyle ilgili Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunmuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;





*Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı ailelerin korunmasını da ekleyerek bir Anayasa Değişikliği Teklifi'nin hazırlığına başladık. Bakalım konu Meclis'e geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek.





*Meclis'e sunacağımızı teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü, özellikle böyle bir Anayasaya kavuşturma mücadelemizi inşallah seçimden sonra da sürdüreceğiz.









*Hatta şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Türkiye Yüzyılı artık bu tür tartışmaların aşıldığı yeni bir devrin adı olacaktır