Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’ndan gece yarısı 418 milyar dolar çıkışı /05 Mart 2023 00:28

Kılıçdaroğlu’ndan gece yarısı 418 milyar dolar çıkışı

Hazine'den 418 milyar dolar çalındığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı yaptığı 418 milyar dolar paylaşımıyla dikkat çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “418 milyar doların her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız.”
HAZİNEDEN 418 MİLYAR DOLAR ÇALINDIĞI TESPİT EDİLDİ DEMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, şubat ayının başlarında, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında, Hazine'den 418 milyar dolar çalındığını tespit ettiklerini, bu nedenle suikast tehditi aldığını söylemişti.

Daha sonra bir televizyon programına katılan Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

"Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm"

Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener'den ilk açıklama

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

Haluk Levent: "Kızılay'ın çadır satmaması lazım ama satıyorsa da alırım"

Haluk Levent:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:28:08