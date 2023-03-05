Kılıçdaroğlu’ndan gece yarısı 418 milyar dolar çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı yaptığı 418 milyar dolar paylaşımıyla dikkat çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “418 milyar doların her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek.” dedi.





Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:





“418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız.”

HAZİNEDEN 418 MİLYAR DOLAR ÇALINDIĞI TESPİT EDİLDİ DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, şubat ayının başlarında, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında, Hazine'den 418 milyar dolar çalındığını tespit ettiklerini, bu nedenle suikast tehditi aldığını söylemişti.





Daha sonra bir televizyon programına katılan Kılıçdaroğlu şunları söylemişti: