Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan’a 5 saat ulaşılamadı, o yüzden karar alınamadı' /03 Aralık 2020 17:39

'Erdoğan’a 5 saat ulaşılamadı, o yüzden karar alınamadı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'ya giden gemi ile ilgili Erdoğan'a 5 saat ulaşılamadığını belirterek, "Her şey, bir kişiye bağlanmış vaziyette, ona ulaşamazsan karar alamıyorsun" dedi.

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Beraberindeki heyetle Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz’deki Türk gemisinin aranması krizi hakkında konuştu. Erdoğan'a 5 saat ulaşılamadığını belirten CHP Lideri, “Her şey, bir kişiye bağlanmış vaziyette, ona ulaşamazsan karar alamıyorsun” dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı parti genel merkezinde ziyaret ederek görüşme yaptı.


Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KATAR TARTIŞMASI

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayındaki sözlerinden dolayı Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun Habertürk kanalına verdiği cezaya tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu yaptırımı demokrasi açısından asla kabul etmiyoruz. Eğer siz bağımsız bir yayın organının en ağır şekilde yasalara aykırı olarak cezalandırırsanız bu doğru olmaz. Dünyaya ‘bizde demokrasi var’ algısını yerleştiremezsiniz. Tam tersine ‘bizde otoriter bir yönetim var’ algısını güçlendirmiş olursunuz. Zaten biz bunun böyle olduğunu biliyoruz," dedi.

"Medyanın özgür olması lazım. Yandaş medya diye bir kavramın olmaması lazım," diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Havuz medyası diye bir medyanın olmaması lazım. Ahlâki olarak da demokratik olarak da bu tür kavramlardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları, beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca uygulamak, söylemek istedikleri hukuk reformu bu galiba. Türkiye'yi biraz daha geriye götürmek. Demokratik standartlarımızı biraz daha törpülemek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye demokrasiyi ve hukuku getirmeye kararlıyız. Dostlarımızla beraber, arkadaşlarımızla beraber biz bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz.”

Kılıçdaroğlu, “Katar ordusuna TSK'nın en önemli fabrikasının sıfır bedelle verilmesini asla kabul edemeyiz. Arkasında kim olursa olsun, kimi arkalarına alırlarsa alsınlar, Tank Palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve ordusuna ihanettir. 1 dolar almadılar... Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar” diye konuştu.

“ERDOĞAN'A 5 SAAT ULAŞILAMADI”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gemimizde arama yapılırken bildiriyorlar. 5 saat Türkiye Cumhuriyeti Devletinden haber alınamıyor. 'Arama yapacağız izin veriyor musunuz?' diye. 5 saat ne oldu ya? Niye ulaşamadılar?" ifadesini kullanarak, "4 saat ulaşamıyorlar, 5'nci saatte ise Roma Büyükelçisini arıyorlar, 'ya biz bu Türkiye'yi arıyoruz kimse çıkmıyor telefona. Biz gemide arama yapacağız kuralımız budur. Ne diyorsunuz?' Roma Büyükelçisi de ulaşamıyor. Çünkü her şey, bir kişiye bağlanmış vaziyette. Ona ulaşırsan karar alabiliyorsun ulaşamazsan karar alamıyorsun" dedi.


“ERDOĞAN'A GÖRE AÇ YATAN KİMSE YOK”

Kılıçdaroğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de Erdoğan'a göre yatağa aç giden hiç kimse yok. Çünkü sarayda sorun yok. 'Sarayda sorun yoksa, Türkiye'de sorun yok' diyor. Saraydan bakıyor zaten. Halktan kopuk zaten. Erdoğan'ın halktan koptuğunu bilmeyen mi var? Hepimiz biliyoruz. Halk nerede, Erdoğan nerede? Erdoğan, Trump'tan talimat gelince esas duruşa geçer, esnaf biraz 'geçinemiyorum' deyince, ya da bağımsız bir medya yayın yapınca hemen ceza ve kapat. Dün İstanbul'da ne oldu, küçük bir çocuk, tezgahına el konuldu, arabasına el konuldu. O çocuğa yapmadıkları kalmadı. 'Sorun yok' diyor memlekette. Senin sorundan haberin yok. Emin olun Erdoğan'ın ve arkadaşlarının sorundan haberi yok."
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