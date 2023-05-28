Sözcü'de yer alan habere göre Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçiminin tamamlanmasının ardından canlı yayında açıklama yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:



– Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.



– Sizlerden ricam var: Kendiniz için, evlatlarınız için, emekliler için, demokrasi mücadelesi vermeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız.