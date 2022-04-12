Kılıçdaroğlu’dan 'Kaşıkçı' tepkisi: Devletin itibarı satıldı

Cemal Kaşıkçı davasının kapatılmasına CHP liderinin tepkisi sert oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, “Asıl beni üzen devletin itibarını satmak. Devletin itibarını ayaklar altına alamazsınız. Egemenlik hakkını devrediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde böyle bir rezalet görülmedi. Adaleti parayla pulla devrediyorsun. 84 milyonun itibarını, ahlakını, saygınlığını devrediyorsun.” dedi.







CHP Genel Başkanı, partisinin Meclis grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:





Halk biliyor ki artık zaman CHP zamanıdır. Memleketin iyi yönetilmediğini görüyorlar. Her kafadan bir sesin çıktığını görüyorlar. Bir bakanın söylediğini bir başka bakanın yalanladığını görüyorlar. Devletin büyük ölçüde soyulacak bir mekanizma olarak algılandığını biliyorlar. İktidar sahiplerinin ülkeyi yönetemediğini herkes biliyor. O zaman bu ülkeyi gerçekten ülkenin çıkarlarını savunan bir iktidara ihtiyaç var. O iktidarın adı Millet İttifakı ve CHP’dir.







3,5 MİLYON AİLENİN ELEKTRİĞİ, 1 MİLYON HANENİN DOĞALGAZI KESİLDİ





3 milyon 449 bin 344 ailenin, iş yerinin elektriği kesildi. Yaşıyor bunu vatandaş. Elektriğe gelen zamları geliyor. Ülke böyle bir noktaya gidiyorsa hepimizin tarihi bir sorumluluğu var. Türkiye’yi buradan çekip çıkartmak zorundayız. 1 milyon 93 bin 581 hanenin de doğalgazı kesildi kışın ortasında. İktidar sahipleri bunun ne kadar farkında?





TÜİK, TALİMATLA İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRÜYOR





Talimat veriyorlar ‘işsizlik azaldı’ diye. Siz onu benim külahıma anlatın. Onlara göre Türkiye’de iş var ama iş beğenmiyorlar, ondan çalışmıyorlar. Halka böyle söylüyorlar. Aldatmak, kandırmak istiyorlar halkı. Sadece Adıyaman’da 78 temizlik işçisi için 17 bin 86 kişi başvurmuş.

Şanlıurfa’da 60 temizlik işçisi için 53 bin 224 kişi başvuruyor. Hani beğenmiyorlardı? Bunlar yönetemiyorlar. Yönetme güçleri, kapasiteleri, bilgileri yok. Hazır parayla idare ettiler. Malları, mülkleri sattılar idare ettiler. Fabrikaları, bankaları, hazine arazilerini sattılar aldıkları parayla idare ettiler. Deniz bitti şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şimdi Türkiye’nin itibarını satıyorlar.





TÜİK’İN VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?





Milyonlarca işçi, memur, emekli enflasyon rakamına göre maaş alacak. Talimat veriyorlar rakamı düşük göster diye. Düşük göster ki aylıkları az verelim… TÜİK’e gittim ve açıklama yaptım. Böylece o kurumda namuslu bürokratlar seslerini çıkarttılar neredeyse üst düzey yönetici kalmadı. Bazıları da istifa ettiler.





TÜİK her yılın Şubat ayında kırmızı et üretimi istatistiklerini yayımlardı. En sonra 11 Şubat 2020’de yayımlandı. Neden yayımlamıyor? Çünkü gerçekleri milletin bilmesini istemiyorlar. Bizim görevimiz buna dikkat çekmek.





Gazetecinin görevi gerçekleri yazmaktır. Gerçekleri yazmak bugünkü koşullarda riski üstlenmek demektir. Ergun Poyraz saldırıya uğradı. Yoğun bakımda. Bugüne kadar saldırıya uğrayan gazeteciler dolayısıyla hapse giren olmadı. Bir tweet dolayısıyla öğrenciler hapse atıldı.





ET VE SÜT KURUMU’NDA 200 MİLYON TL’LİK SOYGUN





Et ve Süt Kurumu’nun 2019’a göre zararı 32 milyon lira. Tolga Şardan diye gazeteci arkadaşımız var. Et ve Süt Kurumu soğuk hava depolarında 70 bin ton tutuyor. Birden bire yöneticiler karar alıyor. 3 mislinden fazla zam yapıp 45 kuruş yapıyorlar. Bir kurum yöneticileri tarafından bakanın da bilgisi dahilinde 200 trilyonluk bir soygunla karşı karşıya kalıyor.





CEMAL KAŞIKÇI DOSYASI NEDEN SUUDLARA HAVALE EDİLDİ?





Asıl beni üzen devletin itibarını satmak. Devletin itibarını ayaklar altına alamazsınız. İstanbul’da Suudi Konsolosluğu’nda bir cinayet işlendi. Ses kaydına alındı, tüm dünyaya servis edildi. Cinayetin burada olduğu belli. Erdoğan kalktı bir konuşma yaptı. Suudlar, ‘Davayı bize devredin’ dedi ‘hayır’ dedi. ‘Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul Mahkemeleri’nin Uluslararası Hukuka göre yargılaması gerekir’ dedi. Ne oldu? Bu davayı aldı Suudi Arabistan’a havale etti.





PARA İÇİN DEVLETİN İTİBARINI AYAKLAR ALTINA ALDNIZ





Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde egemenlik hakkını kullanan üç kurumdan biri yargıdır. İstanbul’da yaşanan bir cinayetin kararını vermesi gereken mahkemenin itibarını Suudi Arabistan’a devrediyorsun. Egemenlik hakkını devrediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde böyle bir rezalet görülmedi. ‘Enayi’ diyordu onlara. Şimdi enayinin kim olduğu ortaya çıktı. Ne için para için. Bahçeli’de buna evet diyor, nasıl milliyetçi anlamadım. Devletin dini adalettir diyoruz. Adaleti parayla pulla devrediyorsun. 84 milyonun itibarını, ahlakını, saygınlığını devrediyorsun.







