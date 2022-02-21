Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş çıkışı: Görevlerinde kalacaklar

Daha önce yaptığı açıklamada ittifak üyelerinin istemesi halinde cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konudaki görüşünü yineledi. Teklif gelirse kabul edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olmasını arzu ettiklerini belirterek, adaylık için kendisini tarif etti.





MUHALEFETİN ADAYI HAFTAYA BELLİ OLUYOR

Muhalefetteki 6 partinin genel başkanı, 28 Şubat’ta ikinci kez bir araya gelecek. Toplantıda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yarışacak ismin belirlenmesi beklenirken, toplantı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu, anketlerde isimleri yer alan ve ‘potansiyel aday’ olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmayacaklarını kesin bir şekilde açıkladı.





ADAYLIK İÇİN KENDİSİNİ TARİF ETTİ

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olması gerektiğini belirterek daha önce kamuda görev yapmış bir bürokrat olarak kamuoyunda konuşulan adaylar arasında kendisini tarif etti. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olmasını, devleti tanımasını arzu ediyoruz; tarafsız olması gerektiğini söylüyoruz. Asıl yetkinin yürütme organında yani başbakanda olmasını, cumhurbaşkanının yetkilerinin büyük ölçüde kısıtlanması gerektiğinden yanayız” dedi.





TEKLİF GELİRSE ELBETTE KABUL EDERİM

Cumhurbaşkanının kim olup olmayacağı ile ilgili oturup konuşacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, liderlerin kendisine cumhurbaşkanlığını önermesi halinde bunu kabul edip etmeyeceği sorusuna, “Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli” diye konuştu.





İMAMOĞLU VE YAVAŞ GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce “potansiyel aday” olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, “Onlar görevlerine devam edecek” dedi.





DAHA ÖNCE DE ADRES OLARAK İTİTFAKI GÖSTERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu daha önce de katıldığı bir programda “Cumhurbaşkanı adayı olmayı ister misiniz?” sorusuna, “İttifak kabul ederse bir sorun yok. Bir ittifakımız var. İttifakın liderleri bu konuda hiç bir araya gelmedi ve bu konuyu hiç konuşmadık. Benim ittifak adına konuşma diye bir yetkim yok. İttifak kabul ederse adaylık konusunda, bundan onur duyarım” demişti.