Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’ndan KKM çıkışı: "Sadece faizi alacaklar öyle döviz garantisi falan yok" /09 Ağustos 2022 17:54

Kılıçdaroğlu’ndan KKM çıkışı: "Sadece faizi alacaklar öyle döviz garantisi falan yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de yaptığı konuşmada Kur Korumalı Mevduat (KKM) sahiplerine seslenerek, "Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok" dedi.

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Meclis’in tatile girmesinin ardından her salı günü bir ilde grup toplantısı yapmayı kararlaştıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta Edirne'de konuştu.

KKM sistemini ‘ekonominin kalbine yerleştirilmiş bomba’ olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu bu hesaplarıyla gelir elde edenlere seslendi.

‘KKM ATOM BOMBASI’
Uzmanların ‘Kur korumalı mevduat ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır' sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bomba değil atom bombası… Kur korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum” dedi ve şunları söyledi:

“Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok. Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil”

BUNLARA İZİN VERMEM
Kılıçdaroğlu ayrıca konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Allah nasip eder, iktidar olursak, Millet İttifakı olarak havadan para kazandım, masaya oturayım, elimde viski, kadehi, parayı yatırayım, bankaya, dünyanın faizini elde edeyim, dolar garantisi verilmiş, faiz garantisi verilmiş, kar garantisi verilmiş. Bir de sıfır vergisiz. E ben bunlara izin vermem. Kimse kusura bakmasın.

Alın teri mi döktün kardeşim? Yok. Otur oraya, keyfine bak. Paranı yatır.. Oradan faiz geliri elde et. Üstelik dolar garantisi olsun. Üstelik elde ettiğim faizden ayrıca vergi ödeme. E peki çiftçinin günahı ne? Esnafın günahı ne? Sanayicinin günahı ne? Bunlar çalışıyorlar.. Riski üstleniyorlar. Öbür adamın hiçbir riski yok. Hiç ama. Dünyanın parasını kazanıyor. O paraların tamamını alacağım, bu millete vereceğim. Hiç endişeniz olmasın.”


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