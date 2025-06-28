Kılıçdaroğlu’ndan kurultay öncesi sert çıkış! “2 gün tepki gösterirler” sözü gündem oldu





"2-3 GÜN TEPKİ GÖSTERİRLER"

30 Nisan'da görülecek Kurultay Davası öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası 'mutlak butlan' kararını kabul edeceğini ifade etmesi tepkilere neden oldu.Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'tan oluşan CHP heyetinin Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden 'birlik çağrısına yanıt alamaması', Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar kanadının da Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamaların gelmesi ile tartışmaların şiddetini yükseltti.Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün Kılıçdaroğlu ile CHP heyetinin görüşmesinin detaylarını aktardığı yazısındaki Kılıçdaroğlu'nun parti örgütü için söylediği sözler dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun, Vahap Seçer’in “Ama bu 'mutlak butlan' kararını siz kabul ederseniz, toplumun büyük bir kesiminin, örgütün tepkisiyle karşı karşıya kalırsınız ve yıpranırsınız” değerlendirmesine yanıtı ikinci "Tıpış tıpış" vakası dedirtti.Öztürk'ün aktardığına göre; parti örgütü tarafında telaşlanacak bir şey olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır” dedi.Saygı Öztürk'ün "İmamoğlu'nun en duygusal anları" başlıklı yazısında, Kılıçdaroğlu'nun parti örgütüne yönelik '2 gün tepki gösterirler' ifadesi ile dikkat çektiği kısım şu şekilde:(Kılıçdaroğlu CHP heyeti görüşmesinde) Vahap Seçer söz aldı ve şu açıklamada bulundu:"Sayın Genel Başkan, başımızın üstünde yeriniz var. Siz bizim genel başkanımızsınız. Ama bu 'mutlak butlan' kararını siz kabul ederseniz, toplumun büyük bir kesiminin, örgütün tepkisiyle karşı karşıya kalırsınız ve yıpranırsınız. Bizim amacımız partimizi ayakta tutmak. Siz de, Özgür Bey de iki genel başkanımızsınız. Bir araya bu akşam gelin, bizi istiyorsanız beraber olalım. Siz bu dayatılan mutlak butlan kararında değil, sizin açtığınız bir yolda yürüyelim."Bu açıklama üzerine Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar bu konuda telaşlanacak bir şey yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer. Telaşa gerek yok. Bu karara karşı çıkılırsa hem kararlarını nasıl alacaklar? Maaşları nasıl ödeyecekler? Milletvekillerini nasıl seçecekler? Bu karara karşı çıkarlarsa belediye başkanını nasıl seçecekler?" dedi.