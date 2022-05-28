Kılıçdaroğlu’ndan SADAT yöneticisine: Feriştahınız gelse bizi korkutamaz

Vanlılara, “Vanlı kardeşlerim bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın. Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.” diyerek seslenen Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeyi sevenler, çıkarını savunanlar beraber olmak zorundadır.” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





Baskılar, tehditler var. Soruşturmalar, belediye başkanlarımızın başarılarını kıskananlar var. Başarılarının önüne nasıl set çekebiliriz anlayışı var. Oysa akıllı bir yönetim belediye başkanlarının başarılı olmasını ister. Polis baskınları, ihbarlar, haksız eleştiriler yapılıyor. Bu engellemelerin hiçbirisi CHP’li belediyelerin hizmet vermesine asla ve asla engel olamayacaktır.





KAYYIM UYGULAMASINA SON VERECEĞİZ





Bölgede yerel yönetimler ile ilgili ciddi bir sorun var. Kayyum ataması var. Kayyum atamasından duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Vanlı kardeşlerime ve yine kayyum atanan bütün belediyelerin bulunduğu vatandaşlarıma seslenmek isterim. Kayyum uygulamasına karşıyız. 6 liderin bir araya geldiği ve kamuoyu ile paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metninde de kayyum uygulamasına son vereceğimizi, seçimle gelenin seçimle gideceği bir şekliyle ifade edildi.





SARAY’DA KİMSE AÇ DEĞİL





Erdoğan dün, ‘Aç kalan yok’ demiş. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Saray’a baktığınızda hiç kimse aç değil. Bir değil beş yerden maaş alıyorlar. Sahaya inip vatandaşı görmüyorlar. Bugün sabahleyin Vanlı bir kardeşim medya aracılığıyla ‘Kılıçdaroğlu acaba bizim eve gelebilir mi? Uzun süredir elektriğimiz yok, ödeyemiyoruz’ demiş. Gittim ziyaret ettim. ‘Yoksulluk diz boyu’ dediler.





Açlık sınırının 6 bin 17 lira, asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğu bir ortamda ‘Vicdansızlık etmeyin Türkiye’de hiç kimse aç değil’ sözünün ne kadar havada kaldığı ve Türkiye gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu görüyoruz.





CHP’Lİ BELEDİYELERE ALGI OPERASYONU





Biz denetimlerden çekinmiyoruz. Hiçbir belediye başkanı arkadaşım da denetimlerden çekinmiyor. Çanakkale Merkez Belediyemiz 2019’dan bu yana 78 kez denetlenmiş. Bursa Mudanya 35 kez. İzmir Çeşme 42 kez. Belediye başkanını nefes alamaz hale getiriyorlar. Belediye başkanlarımız attıkları her adımı bilir, her harcamayı da belde halkına verirler.





SİZİN FERİŞTAHINIZ GELSE BİZİ KORKUTAMAZ





SADAT ve benzeri kuruluşlar, onlardan birisi şöyle bir ifade kullanmış: ‘Efendim biz bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz.’ Yani ‘demokrasiye inanmıyoruz, yani kimse sandıkta galip gelirse ben izin verirsem iktidar olabilir’ diyor.





Senin boyunu görmek isterim ben. Sen bu lafı ediyorsan, arkanda birileri var ona güveniyorsan asla ve asla ona güvenmeyeceksin. Güveneceğin birisi varsa onu da açık söyleyeyim; bu ülkede Kuvayi Milliyeciler var. Bu ülke sahipsiz bir ülke değil.





Sizler öyle kalkıp tehditle, şantajla, ‘yok efendim sandıktan çıksa da biz sizi iktidar yapmayız.’ Ne derlerse desinler, SADAT’ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz öyle avukat bürolarında kurulan bir parti değiliz. Bizi tanımıyorlar. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz.





MEMLEKETİ SOYDURTMAYACAĞIZ





Dışarıya kaynak aktarıldığını da biliyorum. Ensar’dır, TÜRGEV’dir. Bu memleketi kimseye soydurtmayacağız. Makamı, mevkisi ne olursa olsun her karanlık odağın üstüne gitmek bizim görevimizdir.





DEMİRTAŞ’IN KAVALA’NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORSANIZ…





Vanlı kardeşlerim bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın. Van’ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncesinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.





BU ÜLKEYİ SEVENLER BERABER OLMAK ZORUNDA





Bu ülkeyi sevenler, çıkarını savunanlar beraber olmak zorundadır. Bu ülke için çalışmak isteyenler beraber olmak zorundadır. Doğu, batı, kuzey, güney ayrımı yapmadan, toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız yine bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, halkın partisiyiz. Sizin çalışıyor, emek harcıyoruz.





Bu memlekette gerçekten adalet istiyorsanız, bir kişinin mağdur edilmemesini, herkesin aşı, işi olsun istiyorsanız, siz de iyi koşullarda hazırlanın diyorsanız tek bir adresiniz var. O adresin adı CHP’dir.



