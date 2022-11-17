Kılıçdaroğlu’ndan Esed çıkışı: İlk iş meşru yönetimle görüşeceğiz

Bir takım ziyaretler için Kilis'e gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kilis Ticaret Odası’nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.







“İLK YAPACAĞIMIZ İŞLERDEN BİRİ SURİYE İLE GÖRÜŞMEKTİR”

Türkiye'nin sorunlarının farkında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ülkedeki Suriyeli sayısına dikkat çekerek şöyle konuştu:





*Türkiye genelinde resmi rakama göre 3 milyon 600 bin sığınmacı var. Bu rakamın 4-4.5 milyon olduğunu biliyoruz.





*Allah nasip eder Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri Suriye'nin meşru yönetimiyle görüşmek, karşılıklı büyükelçilikleri açmaktır. Bir sorunu çözmek için sorunun muhatabı olan kişiyle konuşmanız lazım.





*Bu hemen sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. Buradan Suriye’ye gidecek olacak sığınmacıların evlerini, yollarını, okullarını, hastanelerini, kreşlerini yapmamız lazım. Bunları nasıl yapacağız?





*Avrupa Birliği fonlarıyla bizim müteahhitlerimiz yapacak. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması lazım.





*Bunun içinde hükümet ile oturup protokol yapılacak. Birleşmiş Milletler gerekirse devreye konulacak, herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak. Bunun iki yıl içinde gerçekleşeceğine inanıyorum.





“BUNUN ÇOK KOLAY OLMADIĞININ BEN DE FARKINDAYIM”

Kılıçdaroğlu partisinin Suriye projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:





*Bölgenin kazanması demek bölgenin güçlü olması demektir. Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye’dir, Türkiye dominant olarak bölgede bütün ekonomik gelişmeleri yönlendirebilir.





*Böylece bölgeden giden insanların evi, yolu, okulu, işi olacak, arzu ediyorsa bizim ülkemize turist olarak gelebilir, ‘Hafta sonunu Türkiye’de geçirebilirim’ diyebilir.





*Daha önce hafta sonları bütün sınır boyumuzdaki lokantalar doluydu, insanlar düğünlerini bile gelir Hatay, Gaziantep’te yaparlardı.





*Bunların hepsi mümkündü, aynı atmosferi yeniden sağlamak zorundayız. Bunun 2 yıl içerisinde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. ‘Düğmeye bastık ertesi gün göndereceğiz’ yok.





*Bu proje şunu öngörüyor: Biz ırkçılık yapmıyoruz, herkesin kimliğine sahip çıkıyoruz. Türkiye’nin itibarını düşünüyoruz. Böyle insanları otobüse bindirdik, zorla göndermeyi de yapmıyoruz.





*Göndereceğimiz insanın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Göndereceğimiz insan orada para kazanacak. Bizim fabrikalarda çalışacak, ücretlerini alacaklar herkesin memnun olduğu bir düzeni inşa edeceğiz.





“ORTADOĞU HAVZASINI BARIŞ HAVZASINA DÖNDÜREBİLİRSEK…”

Kılıçdaroğlu, “Biz parti olarak da Ortadoğu halklarını akrabamız olarak görüyoruz. Halen kız alıp vermeler var, evlilikler var, düğünler var. Dolayısıyla bir kavga değil, Ortadoğu havzasını barış havzasına döndürebilirsek Türkiye de, Ortadoğu da herkes kazanacak.” diye konuştu.







