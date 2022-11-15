Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Akit’e: Beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kasım ayını bekleyin” açıklamasını Taksim’deki bombalı saldırı ile ilişkilendiren iktidar yanlısı Yeni Akit gazetesine sert tepki gösterdi.







Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada, kendisini hedef alan yandaş Yeni Akit’e yanıt veren Kılıçdaroğlu, hedef göstermenin hesabını soracağını kaydetti. Gazetenin Twitter hesabından yaptığı paylaşımın fotoğrafını gösteren Kılıçdaroğlu, “Bu bir aparat; kin ve öfke kusan, Saray’ın beslemelerinin oluşturduğu bir aparat. Bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim” dedi.





KILIÇDAROĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Konuşmasında, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı üzerinden ‘nifak’ çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenler olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Hepimizin başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimiz tasada ve kıvançta beraber olmayı her zaman yapmıştır. Deprem olduğunda hep beraber koşarız. Milli maçlarda galibiyet olduğu zaman hep beraber seviniriz. Kucaklaşırız bir araya geliriz. Bu bizim atalarımızdan gelen bir hasrettir kucaklaşmak, sevinmek, yeri geldiğinde ortak üzülmek. Ancak birileri var ki bu bağı koparmak için elinden geleni yapıyor. Bu bağ unutulsun istiyorlar. İnsanlar birbirine sarılmasın, sığınmasın istiyorlar. Acısını sevincini paylaşmasın istiyorlar. Bunların bazıları yönetici, bazıları siyasetçi bazıları gazeteci kılığında aramızda geziyor. Toplumun kucaklaşmasını birlik ve beraberliğini engellemek isteyenlerin bazıları yönetici, bazıları siyasetçi, bazıları gazeteci kılığında aramızda geziyor. Zehir saçan dilleri var. Terör saldırısından nifak nasıl çıkarabilirim diye bir arayış içine girenler var. Özür dilerim ama bunlar artık alçak insanlar. Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır.”