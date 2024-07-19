Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’ndan yeni TFF başkanına zehir zemberek tepki /19 Temmuz 2024 00:33

Kılıçdaroğlu’ndan yeni TFF başkanına zehir zemberek tepki

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TFF’nin başkanlık seçimine ilişkin “Türk futbolu; mafya özentilerinin, sarayın veya sarayın damadının ağzının içine bakanların eline bırakılamayacak kadar değerlidir. Giden neyse gelen de odur!” ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu’nda yapılan başkanlık seçimine tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçiminde kazanan isim İbrahim Hacıosmanoğlu olmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Sarayın gölgesi Türk Futbolundan kalkmadı!

Sevgili dostlar, tek adamın güdümünde olmayan, futbolumuza katkı sunacak, hiçbir yere bağlı olmadan adil bir başkanlık yürütecek adayların, baskılarla ve şantajlarla el çektirildiği bu seçim, sanmayın ki bir değişimdir…

Türk futbolu; mafya özentilerinin, sarayın veya sarayın damadının ağzının içine bakanların eline bırakılamayacak kadar değerlidir.

Giden neyse gelen de odur!

Toplumu seçeneksiz bırakan bu oligarşik yapı yıkılana kadar mücadelemiz devam edecek.

Kurtların kuzu postuna büründüğü zor zamanlardan geçiyoruz…”
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