Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Yer yerinden oynayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Şubat’ta bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu ve, “Yer yerinden oynayacak” ifadesini kullandı.







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'ya, açtığı tazminat davasında, mahkemeye sunduğu ve 24 Şubat’ta sanık olarak hakim karşısına çıkacağı davaya ilişkin paylaşımda bulundu.





Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda davanın görüleceği gün ‘çok önemli bir açıklama yapacağını’ belirtti:





“Medya kuruluşları ve basın mensuplarına açık çağrı! 24 Şubat (Pazartesi) günkü İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki (6.ACM, saat 10:45) duruşmama ve sonrasında yapacağımız basın açıklamasına mutlaka bekliyoruz! Gelmezseniz pişman olursunuz! Yer yerinden oynayacak! Sürprizim var!”







