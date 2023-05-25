Kılıçdaroğlu’nun Babala TV yayını 12 saatte 10 milyon izlendi

28 Mayıs pazar günü AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ikinci turda yarışacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala TV yayını rekora gidiyor.







KILIÇDAROĞLU 4 SAAT BOYUNCA SORULARI CEVAPLADI

Youtuber Oğuzhan Uğur’un Babala TV kanalında ‘Mevzulaar Açık Mikrofon’ programına katılan Kılıçdaroğlu 4 saatten fazla kendisine sorulan soruları cevapladı.





Gazeteci-yazar Murat Yetkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala TV’deki yayınında yüzlerce gencin sorusunu yanıtladığını belirterek, “Kılıçdaroğlu’nu yeterince “kahraman” bulmayanların onu beğenmemeye çalıştığı, kusur bulma gayretinde olduğu açık. Son olarak Erdoğan’ın oy için Hüda-Par’ın kapısına gitmesine, Sinan Oğan için İlham Aliyev’den ilham almasını siyasetin olağan akışına uygun gören yorumcuların Kılıçdaroğlu’nun Ümit Özdağ ile anlaşmasını “ırkçılık” görmesini örnek verebilirim. Henüz izlemediyseniz, merakınızı gidereyim. “Kaybederseniz istifa edecek misiniz?” sorusuna “Kazanacağım” yanıtını verdi. Yanıtı içindeydi” diye yazdı.





“İNSAN GEÇMİŞİNE GÜVENİNCE HİÇBİR SORUDAN KORMUYOR”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de zıt görüşlerden siyasi hareketlerin ortak zeminlerde buluşabileceğini gösterdiğini kaydeden Yetkin, “Seçim sonrası kurulan koalisyonlar bize yabancı değildi. Hatta “koalisyonlara son” sloganıyla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi de kısa sürede çıkar birliğine dayalı AK Parti-MHP fiili koalisyonuna dönüştü. Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile başlattığı ise muhalefetteyken de uzlaşma kültürünün hayata geçirilebileceğinin örneği oldu. İnsan kendisine ve geçmişine böyle güvenince hiçbir sorudan korkmadan kendisini arenaya atabiliyor demek ki” ifadelerini kullandı.











