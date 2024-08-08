Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’nun ekibinden kritik açıklamalar: Şubat ayından önce geri mi dönüyor? /08 Ağustos 2024 12:05

Kılıçdaroğlu’nun ekibinden kritik açıklamalar: Şubat ayından önce geri mi dönüyor?

Gerçek Gündem Ankara Temsilcisi Altan Sancar dün akşam katıldığı bir programda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinden bir isimle yaptığı görüşmeyi anlattı. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı için yeniden aday olup olamayacağının konuşulduğu yayında Sancar, “Şubat 2025’de CHP’de kurultay süreci başlayacak. Delegeler değişecek. Kılıçdaroğlu’nun ekibi bence ‘şubat öncesi bu işi yaptık yaptık’ diyorlar” dedi.

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Gerçek Gündem Ankara Temsilcisi Altan Sancar dün akşam TV100 ekranında yayınlanan Taksim Meydanı programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olmak için girişimlerinin bulunup bulunmadığının konuşulduğu yayında Sancar, “Kemal Bey’in kendisinin bir girişimi olduğunu söyleyemem. Ancak Kılıçdaroğlu’nun çevresi bir çalışma içerisinde. Hacı Bektaş Veli anma törenlerine Kılıçdaroğlu’nun katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Kemal Bey ile çalışan bir isim ile konuştum. Protokol listesi henüz kesinleşmemiş. Davetlere ise henüz yanıt vermemiş. Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma arkadaşları Kılıçdaroğlu’nun bir konuşma yapacağını söylüyor” diye konuştu.

‘TEK ŞEY KALIYOR İMZA TOPLAYABİLMEK’

Sancar konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Özgür Özel bir çağrı yaptı. Genel Başkanlık önerisiyle Kurultay’a gidecekler. 20 Ağustos’a kadar Özel’in gündem madde ekleme yetkisi var. Özel kendisi çıkıp o tarihe kadar seçimli kurultay ekler ise genel başkan adayları imza toplayacak. Yeterli imza toplayanlar aday olacak. Özel bunu maddeyi eklerse Kılıçdaroğlu çevresinin yapacağı tek şey kalıyor imza toplayabilmek. Ancak CHP Genel Merkezi diyor ki, ‘kadın kolları kurultayının sonuçları ortada, parti örgütünün tavrı ortada, 1 Nisan sonuçları ortada…’ Kemal Bey’in çevresindeki isimlerin esas düşüncesi şu. Şubat 2025’de CHP’de bir kurultay süreci başlayacak. Bugün geçerli olan delegeler oy kullanamayacak, tamamı düşecek. Kemal Kılıçdaroğlu’nun çevresindeki isimler bence şu düşüncede, ‘yaptık yaptık. Yapmazsak şubat ayından sonra şansımız asla yok’ diye düşünüyorlar.”
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