Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’nun ‘fatura’ protestosuna AKP’den tepki: Provokasyon fitilini ateşlemiştir /10 Şubat 2022 17:26

Kılıçdaroğlu’nun ‘fatura’ protestosuna AKP’den tepki: Provokasyon fitilini ateşlemiştir

Kılıçdaroğlu'nun fahiş zamlara tepki olarak başlattığı "faturamı ödemeyeceğim" eylemine AKP'den tepki. Öznur Çalık, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için "Provokasyon fitilini ateşlemiştir. Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan zammı çekene kadar elektrik faturamı ödemiyorum” açıklamasına AKP’den tepki geldi. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları için “Şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür” dedi.

Çalık, “Devlet düşmanı, millet düşmanı terör örgütlerinin ve uzantılarının istediği bir sözdür” ifadelerini de kullandı.
 
Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasıyla HDP’nin elektrik faturaları üzerinden sokağa çıkma çağrısına uyduğunu savunan Çalık, “Provokasyon fitilini ateşlemiştir. Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür. Devlet düşmanı, millet düşmanı terör örgütlerinin ve uzantılarının istediği bir sözdür. Bu çirkin dili, provokasyon kokan, kabul edilemez söylemini şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

‘HDP’NİN LİMANINA YAKLAŞTI’

Çalık, şunları söyledi:

“Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, sahici muhalefet yapmak istiyorsa önce her kesime hakaret eden ötekileştirici, kavgacı, nefret içerikli, hastalıklı ve yıkıcı bu dili bırakmalı, itiraz ve önerisini ortaya koymalıdır. Ama bakıyoruz ki bu dil Kılıçdaroğlu’nun CHP’si için yerleşik bir dil olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına getirildiğinden beri CHP, Atatürk’ün partisi olmaktan çıktı, HDP’nin limanına yanaştı.”

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