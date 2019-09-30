Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ilk kez siyaset konuştu /30 Eylül 2019 09:25

Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ilk kez siyaset konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, CHP’nin 'merkeze kaydığı' algısına yol açtığını söyledi ve "CHP, sosyal demokrat kimliğini öne çıkarmalı" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset bilimci oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, çıkardığı yeni kitabı ve Türkiye gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 
'Gelişmekte Olan Demokrasilerde Siyasi Partiler ve Parti Stratejileri' başlıklı bir kitap çıkaran ve Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Kerem Kılıçdaroğlu, "iktidar partileri sorunlara kalıcı çözüm üretmekten ziyade kendi konumlarını sağlamlaştırmaya yönelik adımlar atıyorlar" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ilgili bölümü şu şekilde:

'Türkiye'de siyasi partiler için iktidar gücünü elinde tutmak çok önemli… Çünkü bu gücü kaybettiklerinde, yani muhalefet pozisyonuna düştüklerinde kayıpları çok büyük oluyor. Genellikle de sistem içerisinde eriyip yok oluyorlar. Hal böyle olunca iktidar partileri sorunlara kalıcı çözüm üretmekten ziyade kendi konumlarını sağlamlaştırmaya yönelik adımlar atıyorlar.

- CHP'yi 'sosyal demokrat, Kemalist bir siyasi parti' olarak tanımlıyorsunuz. Hala öyle mi sizce?

Evet, hala öyle, fakat sosyal demokrat kimliğini daha fazla ön plana çıkarmalı. Son seçimlerde kazanılan belediyeler bu kimliğin öne çıkması için çok önemli bir fırsat. Kurulan ittifakların bir sonucu olarak CHP'nin merkeze kaydığı algısı var. CHP'nin merkeze kaymasından ziyade, son yıllarda muhafazakâr partilerin katılımıyla oluşan toplumsal muhalefetin liderliğini yürüttüğü için böyle bir algı oluştu."
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