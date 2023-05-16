Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’nun yüksek oy aldığı ülkelerdeki oy verme işlemi 5 günden 2 güne düşürüldü /16 Mayıs 2023 10:53

Kılıçdaroğlu’nun yüksek oy aldığı ülkelerdeki oy verme işlemi 5 günden 2 güne düşürüldü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Kanada gibi gibi ülkelerde seçmenler sadece iki gün oy kullanabilecek. Daha önce 5 gün olarak duyurulan fakat iki güne indirilen bu karara tepki yağdı.

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14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1’i geçemedi ve seçimler ikinci tura kaldı. Yurtdışında yaşayan seçmenler ise 20 Mayıs’ta sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre yurtdışında oy verme işlemi 20 Mayıs’ta başlayacak ve 24 Mayıs’a kadar devam edecekti.

İkinci turda seçim takvimi nasıl işleyecek?
Fakat YSK’nın aldığı bu kararda bir değişiklik yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya, İngiltere, İrlanda, İspanya, Japonya, Kanada ve Libya‘daki seçmenlerin oy kullanma süresi iki güne düşürüldü. ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüksek oy aldığı ülkeler olarak kayda geçmişti.

AKP’nin kalesi olarak bilinen Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde ise seçim tarihlerinde bir değişiklik yapılmadı.

Tepki yağdı
Kararı ilk olarak Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu ABD’de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir. Yurtdışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlarımız, Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız ile South Jersey ve Long Island’da kurulan sandıklarda yerel saatle 08:00-22:00 arasında de oy kullanabileceklerdir” denildi.
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