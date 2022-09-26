Kılıçdaroğlu o aileyi ziyaret etti: 'Bir ordu önce kendi askerine sahip çıkar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD'in 2016 yılında yakarak katlettiği iki askerden biri olan Fethi Şahin’in ailesini Konya’daki evinde ziyaret etti.







Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu olayın görüntülerini ilk Denizli'de bir akşam saatinde izlemiştim sosyal medyada. Aradan yaklaşık 6 yıl geçti. Bir evimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul. Anne, baba evladını bekliyor" ifadelerini kullandı.







"HÜKÜMET KANADINDAN HİÇBİR AÇIKLAMA GELMEDİ"

Bu süreçte kendisini en çok üzen olaydan bahseden Kılıçdaroğlu, "Bu arada beni en çok üzen olay, olay sosyal medyaya yansıdıktan sonra ordumuzdan ve hükümet kanadından hiçbir açıklamanın gelmemiş olmasıydı. Bir ordu önce kendi askerine sahip çıkar. Bu temel görevidir. Bu olayı TBMM açıldığında parlamentonun gündemine getireceğiz" dedi.





"TÜM AYRINTILARINI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti;





"İktidar olursak bunun tüm ayrıntılarını ortaya çıkaracağız. Hiçbir ordu kendi askerini yalnız bırakamaz. Başka bir acı olay daha... Bu olayın faillerinden birisi Türkiye'de yakalandı ve hapse atıldı fakat bir süre sonra serbest bırakıldığını gazeteci İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kim bu katili serbest bıraktı, kimler aracı oldu? Kimler serbest bırakılmasına imkan verdi? İsmail Saymaz yazdıktan sonra tekrar yakalandı ve yargılanıyor.





Devlet dediğimiz askerine sahip çıkar, askerin kanını yerde bırakmaz. Devlet dediğimiz şehit olduysa kendi topraklarına getirir. 6 yıl geçti akıbeti meçhul. Bütün ayrıntıları iktidar olduğumuzda açıklayacağız, kamuoyunun bilgisine sunacağız. Devlet olarak gelip anneyle babayla helalleşeceğiz. Bizim bu konudaki ilkemiz budur. Acılar yaşanır ama acıları paylaşmak zorundayız. Kaç defa söyledim, kışlaya, adliyeye, camiye siyaseti sokmayın dedim."





"ERDOĞAN ELEŞTİRİLMESİN DİYE..."

Sosyal medya hesabından ziyaret ile ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "IŞİD canileri Mehmetçiklerimiz Sefter Taş ve Fethi Şahin'i şehit etti. Bugün Fethi Şahin’in ailesini ziyaret ettim. Bu olaya devlet suspus olmuştur. Peygamber Ocağı dediğimiz ordumuz suspus olmuştur. Erdoğan eleştirilmesin diye, şehadet kurumuna dahi ihanet edilmiştir" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:





"Yandaş medya kuruluşları, Fethi Şahin'in IŞİD'e katıldığını bile yazmıştır. Şehit üzerinden pis algılar yapmışlardır. Saraydan her şey beklerim, onların paraları var, başka hiçbir şeyleri yok. Ama 1000 yıllık geleneği olan ordumuzdan açıkçası beklemezdim bunları.





Mehmetçiğimizi unutulmaya terk ettiler. Siyaseti her kuruma sokarsan, sonuç da tabi ki bu olur. Bu konuyla ilgili fikrim çok nettir, Allah nasip eder de iktidara gelirsek, iki aile ile de helalleşeceğiz.







Önce orada olanları netliğe kavuşturacağız. Kurulan ilişkiler ve bunun nasıl sonuçlar doğurduğunu TBMM’de kuracağımız komisyonda ortaya çıkaracağız, sonra buna sebep olanlar bedelini ödeyecek.





En nihayetinde de devlet şehitlerimizin aileleriyle helalleşecek. Bir hedefim daha var, şehitlerimizin naaşlarını da bulup, topraklarımıza geri getirmek. Umarım o da nasip olur."







