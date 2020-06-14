Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu o isim için talimat verdi /14 Haziran 2020 19:30

Kılıçdaroğlu o isim için talimat verdi

Hataylı TIR Malik Baran Yılmaz, Covid-19 salgını sürecinde "Beni virüs değil, sizin düzeniniz öldürür"dediği videoyu paylaşmasının ardından gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Yılmaz, gözaltı sonrası işten atıldı ve tekrar bir iş bulamadı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun salgın sürecinde "Beni virüs değil, sizin düzeniniz öldürür" paylaşımının ardından gözaltına alınan, işinden kovulan ve son çektiği videoyla iş bulmak için yardım isteyen TIR şoförü Malik Yılmaz için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı arayarak talimat verdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Yılmaz, "Merhaba ben Malik Yılmaz. Beni TIR şoförü olarak tanıdınız ama artık öyle değil. İnternete attığım videodan sonra işten çıkarıldım. O günden beri işsizim. İskenderun'da başvurmadığım yer kalmadı. Virüsten dolayı ya da çekindikleri bir şey mi var bilmiyorum ama o günden beri iş bulamadım. Bana yardımcı olabilecek birileri varsa çok sevinirim. Ne iş yapacağımın hiçbir önemi yok, elimden her iş geliyor. Ailemi kimseye muhtaç etmeyip geçindirdikten sonra her işi yapmaya hazırım" diye konuştu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun salgın sürecinde "Beni virüs değil, sizin düzeniniz öldürür" paylaşımının ardından gözaltına alınan, işinden kovulan ve son çektiği videoyla iş bulmak için yardım isteyen TIR şoförü Malik Yılmaz için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı arayarak talimat verdiğini söyledi.

t24'ün haberine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalemi Abdullah Tütüncü, "CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da TIR şoförü Malik Yılmaz konusuna duyarlılığı var" dedi.

Yılmaz videoda söylediği “Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni bu düzeniniz öldürür” sözleriyle gündeme gelmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu o isim için talimat verdi Sonraki Haber >>

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Tören geçişi sırasında dehşet

Tören geçişi sırasında dehşet

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:51:15